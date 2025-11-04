زمین‌لرزه‌ای به شدت ۶.۳ ریشتر در شمال افغانستان دست‌کم ۲۰ کشته و بیش از ۹۰۰ زخمی برجای گذاشته است، در حالی که سازمان ملل با کمبود شدید بودجه برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان روبرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد،زمین‌لرزه‌ای به شدت ۶.۳ ریشتر که بامداد روز دوشنبه، ۱۲ عقرب در شمال افغانستان رخ داد، جان دست‌کم ۲۰ تن را گرفته و بیش از ۹۰۰ تن را زخمی کرده است. بیش‌ترین تلفات و خسارات این رویداد در ولایت‌های بلخ و سمنگان ثبت شده است.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری اعلام کرد که این نهاد جهانی در همکاری با اداره طالبان و نهادهای مسئول در تلاش برای ارزیابی وضعیت و هم‌آهنگی کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان است.

وی تأکید کرد که پیش از این زمین‌لرزه نیز مردم این مناطق با دشواری‌های جدی اقتصادی، خدماتی و محیطی مواجه بودند، به‌ویژه با بازگشت بیش از دو میلیون افغانستانی از کشورهای همسایه در سال جاری.

معاون سخنگوی سازمان ملل هشدار داد که شرایط پیش‌آمده بحران بشری در این مناطق را تشدید می‌کند، در حالی‌که تلاش‌های سازمان ملل برای جمع‌آوری کمک‌های لازم با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو است.

به گفته وی، تاکنون تنها اندکی بیش از یک‌سوم از بودجه ۲.۴ میلیارد دلاری مورد نیاز برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان فراهم شده و هنوز بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کسری در این طرح دیده می‌شود.

هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
به داد خوزستان و سیستان و بلوچستان و مناطق محروم ایران برسید نمیخواد برای کشور های دیگه خود شیرینی کنید. ملت هم راضی نیستن ازتون.
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۳:۴۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
ایران جای اینکه برای مردم سیستان کمک هزینه معیشتی بده باز میخواد خود شیرینی کنه
