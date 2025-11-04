باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در سوم جمادیالثانی، شهر قم بار دیگر چهرهای دیگر از خود نشان داد؛ چهرهای سراسر اندوه و ارادت به بانوی دو عالم. از ساعات ابتدایی شب، خیابانهای منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) مملو از جمعیتی بود که با دلهای شکسته و چشمانی اشکبار، برای عرض تسلیت به بانوی کرامت گرد آمده بودند.
در صحن امام رضا (ع)، زائران از نقاط مختلف کشور حضور داشتند. مداحیهای نریمان پناهی، عباس حیدرزاده و محسن بنیفاطمی با نوای جانسوز خود، دلها را به آتش کشیدند و اشکها را جاری ساختند. حجتالاسلام والمسلمین راجی نیز با بیاناتی معرفتی، جلوههایی از سیره رفتاری حضرت زهرا (س) را برای حاضران ترسیم کرد؛ از خانه تا اجتماع، از صبر تا فریاد حقطلبی.
قم امروز تنها یک شهر نیست؛ تجلی یک امت سوگوار است که در سایه حرم بانوی کرامت، زمزمه یا حضرت زهرا (س) بر لب زمزمه می کند.
حجت الاسلام محمدی کارشناس دینی درباره علت وجود دو تاریخ برای شهادت حضرت زهرا (س)گفت:این دو تاریخ ریشه در تفاوت روایات، اشتباهات نسّاخان، و مظلومیت تاریخی آن حضرت دارد.
او افزود:در منابع تاریخی، دو روایت درباره زمان شهادت حضرت زهرا (س) وجود دارد؛ یکی ۷۵ روز و دیگری ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر اسلام (ص). این اختلاف به دلایل متعددی بازمیگردد؛ از جمله شباهت ظاهری اعداد در متون عربی بدون نقطهگذاری، مانند “خمسه و سبعون” (هفتاد و پنج) و “خمسه و تسعون” (نود و پنج)، که در نسخهبرداریهای قدیمی ممکن است اشتباه خوانده شده باشند.
این کارشناس دینی گفت:با توجه به رحلت پیامبر در ۲۸ صفر، روایت ۷۵ روز منجر به تاریخ شهادت در ۱۳ تا ۱۵ جمادیالاول میشود (فاطمیه اول)، و روایت ۹۵ روز به ۳ تا ۵ جمادیالثانی (فاطمیه دوم) اشاره دارد. این اختلاف نهتنها در تاریخ، بلکه در نوع عزاداری و مناسک مذهبی نیز تأثیرگذار بوده است.
محمدی افزود: این اختلاف، نشانهای از مظلومیت حضرت زهرا (س) است؛ چرا که حتی زمان شهادت و محل دفن ایشان با قطعیت مشخص نیست، و این خود گواهی بر شرایط خاص و پنهانکاریهای تاریخی پس از رحلت پیامبر (ص) است.
به گفته او وجود دو تاریخ برای شهادت حضرت زهرا (س)، نهتنها ناشی از تفاوت روایات و نسخهبرداریهاست، بلکه یادآور غربت و مظلومیت آن بانوی بزرگ اسلام نیز هست؛ و همین امر موجب شده تا شیعیان، هر دو مناسبت را با عزاداری و بزرگداشت برگزار کنند.