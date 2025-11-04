نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران با قدرت در برابر توطئه های استکبار جهانی ایستاده است، گفت: ۱۳ آبان نماد ایستادگی، شجاعت و عدالت خواهی ملت ایران است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ،‌ امروز در مراسم ۱۳ آبان در میدان شهدای ذهاب رشت، گفت : اگر بخواهیم کشور ما کشور پر افتخار در طول تاریخ باشد باید به معلم، دانش آموز و دانشجو بیش از پیش توجه کرد.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش آموزان امروز آینده سازان فردای جامعه هستند، گفت: ۱۳ آبان نماد ایستادگی، شجاعت و عدالت خواهی ملت ایران است.‌

وی با بیان اینکه انقلاب ما با تشکیل و هدایت معمار کبیر انقلاب و رهبر مقام معظم رهبری و با ایمان بالا و اتحاد ملت ایران توانست در دنیا قله های پیشرفت را فتح کند، افزود : در حال حاضر شاهد تحولات عظیم در دنیا هستیم.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه ملت ایران با قدرت در برابر توطئه های استکبار جهانی ایستاده است،‌ افزود: با وحدت و هم دلی در طول این مدت یک وجب از خاک وطن را به دست دشمنان ندادیم .‌



وی تصریح کرد :امروز دشمنان تبلیغات گسترده و دروغین را بر علیه نظام و انقلاب انجام می دهند، همه ما باید بیش از پیش در برابر توطئه های دشمنان در شبکه های مجازی هوشیار باشیم .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران همواره پای انقلاب و نظام با اقتدار ایستاده است ، افزود: مقاومت هر روز در حال رشد افزایش قدرت است.

وی با بیان اینکه امروز اسلام در دنیا به قدرت رسیده است ، گفت : در حال حاضر دولت آمریکا روبه افول است.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما دنبال جنگ نیستیم،‌گفت : مهمترین موضوع ما اقتصاد است،‌ همه ما به دنبال حل مسائل اقتصادی هستیم، همه ما در کنار هم باید سنگرهای اقتصاد دشمن را بشکنیم.

وی با اشاره به اینکه همه ما باید به مانند سردار سلیمانی و دیگر سرداران شهدا مرد میدان باشیم تا موفق شویم، گفت : ملت بزرگ ایران از این تحریم ها عبور می کند ، تمام توان را بکار میگیرم که در تمامی توطئه های پیروز شویم.‌

حاجی بابایی تصریح کرد: قدرت ، شرف و عزت رمز موفقیت و پیروزی ملت ایران است.‌