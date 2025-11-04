معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش احتمال بروز پدیده وارونگی هوا در کلان‌شهرها، بر اهمیت مضاعف کنترل سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش احتمال بروز پدیده وارونگی هوا در کلان‌شهرها، بر اهمیت مضاعف کنترل سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم سال، موضوع آلودگی هوا و نقش وسایل نقلیه به عنوان آلاینده‌های متحرک به یکی از مباحث اصلی مردم و مسئولان تبدیل می‌شود، اظهار داشت:پلیس راهور بر اساس وظایف ذاتی خود، موضوع کنترل سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه را در طول سال و به‌ویژه در نیمه دوم سال به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

۲ منظر مهم در کنترل فنی وسایل نقلیه

سردار سلیمی افزود: این اقدام از دو منظر برای پلیس حائز اهمیت است. نخست اینکه سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه می‌تواند تأمین‌کننده ایمنی وسیله و پیشگیری‌کننده از حوادث رانندگی باشد و از این جهت برای پلیس بسیار مهم است. دومین منظر، سهم وسایل نقلیه در آلایندگی هوای کلان‌شهر‌ها و شهر‌های صنعتی است که نیازمند کنترل مستمر و دقیق است.

۱۴ میلیون وسیله نقلیه در سال گذشته کنترل و اعمال قانون شدند

معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: بر اساس آمار موجود، پلیس راهور در طول سال حدود ۱۲ درصد از توان عملیاتی خود را به کنترل سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه اختصاص می‌دهد. در سال گذشته، بالغ بر ۱۴ میلیون وسیله نقلیه شامل خودرو‌های سواری، وسایل نقلیه سنگین و موتورسیکلت‌ها، بر اساس کد‌های مشخص‌شده در جدول جرایم، از نظر سلامت فنی و آلایندگی توسط همکاران ما کنترل و اعمال قانون شده‌اند.

۶ میلیون وسیله نقلیه در ۷ ماهه سال جاری اعمال قانون شدند

وی افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری نیز بیش از ۶ میلیون وسیله نقلیه سبک، سنگین و موتورسیکلت مورد کنترل و اعمال قانون قرار گرفته‌اند. بخشی از این وسایل نقلیه که دارای نقص فنی مؤثر در حوزه ایمنی یا آلایندگی شدید و دودزا بودن آشکار بوده‌اند، توقیف شده و پلاک‌های آنها تحویل مراکز تعمیرگاهی شده است تا پس از رفع نقص به چرخه تردد بازگردند.

۹۰ درصد از ۱۳.۸ میلیون موتورسیکلت کشور فرسوده هستند

سردار سلیمی با اشاره به وضعیت موتورسیکلت‌ها گفت:در حال حاضر بیش از ۱۳.۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند که بالغ بر ۹۰ درصد آنها در سن فرسودگی قرار دارند و عمدتاً کاربراتوری هستند.

او افزود: این موتورسیکلت‌ها حتی در صورت مراجعه به مراکز معاینه فنی، به سختی می‌توانند آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند، از این رو استقبال چندانی از معاینه فنی ندارند.

درخواست از سازمان‌های مسئول برای تسریع در نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌ها

معاون عملیات پلیس راهور فراجا تصریح کرد:از سازمان‌هایی که مسئول جایگزینی و نوسازی این وسایل نقلیه هستند انتظار داریم با سرعت بیشتری موضوع نوسازی موتورسیکلت‌ها را دنبال کنند.

جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری با نمونه‌های برقی، هیبریدی و کم‌حجم‌تر می‌تواند علاوه بر کاهش آلودگی هوا، در ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات این وسیله پرخطر نیز مؤثر باشد.

وسایل نقلیه نو تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند

سردار سلیمی یادآور شد:برابر قوانین و مقررات جاری کشور، وسایل نقلیه نو تا چهار سال پس از تاریخ تولید نیاز به معاینه فنی ندارند؛ اما این موضوع مشروط به حفظ شرایط و استاندارد‌های ایمنی و فنی در طول این مدت است.

او افزود: اگر وسیله نقلیه در اثر استفاده، دچار نقص در سامانه‌های ایمنی یا فنی شود، حتی قبل از اتمام این دوره، باید به مراکز معاینه فنی مراجعه کند.

درخواست از مردم برای توجه جدی به معاینه فنی و ایمنی خودرو

معاون عملیات پلیس راهور فراجا تأکید کرد:از همه هم‌وطنان عزیز تقاضا داریم موضوع معاینه فنی وسایل نقلیه را جدی بگیرند. مراجعه به مراکز معاینه فنی و انجام آزمون‌های لازم موجب شناسایی عیوب احتمالی و رفع آنها می‌شود که این امر سلامت رانندگان و خانواده‌ها را در سفر‌های شهری و برون‌شهری تضمین می‌کند.از سوی دیگر، رعایت این موضوع نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت هوای شهر‌های بزرگ دارد.

سردار سلیمی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای هم‌وطنان گفت:امیدواریم با همکاری مردم، نهاد‌های مسئول و پلیس، در سال جاری شاهد کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط زیست‌محیطی در کشور باشیم.

