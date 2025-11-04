رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان امور استخدامی گفت: تمام دستگاه‌ها موظف به اتصال به این سامانه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احمدیان، رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان امور استخدامی در جمع خبرنگاران به تشریح دستاورد‌های اخیر در حوزه حفاظت از اراضی پرداخت و گفت: تمرینی که تا کنون انجام داده‌ایم، شامل طراحی سامانه‌ای است که منجر به حفظ و حراست از حدود ۳۲ هزار هکتار اراضی شده است. این اقدام، آغاز خوبی در راستای حفاظت از منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود، اما هنوز فرایند‌ها و خدمات ما نیاز به بهبود دارند.

او افزود: باید سرعت کار خود را افزایش دهیم تا بتوانیم این حجم را توسعه دهیم. سازمان‌های ملزم از جمله مسکن و شهرداری‌ها به این سامانه متصل شده‌اند، چرا که نقش کلیدی در این فرآیند دارند. در حال حاضر، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و نزدیک به یک میلیون نفر درخواست‌هایی در زمینه زمین داشته‌اند.

احمدیان در ادامه به همکاری با چهار دانشگاه اشاره کرد و گفت: ما در حال ورود به فرایند‌های ۱۲۰ خدمت مرتبط با زمین هستیم و قصد داریم این فرایند‌ها را چابک کنیم. همچنین، باید اکشن‌ها و نوت‌های اضافی در این فرایند‌ها را حذف کنیم و به گونه‌ای طراحی کنیم که به افراد وابسته نباشند.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند همچنین به مشکلات موجود در حوزه زمین‌های روستایی اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه مشکلاتی داریم که حتماً حل خواهد شد و وزارت کشور نیز در این راستا همکاری لازم را دارد.

او در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان هم گفت: تمام دستگاه‌ها موظف به اتصال به این سامانه هستند و در صورتی که دستگاهی به این سامانه متصل نشود، به نهاد نظارتی معرفی خواهد شد و به عنوان تخلف اداری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

برچسب ها: سازمان امور استخدامی کشور ، زمین
