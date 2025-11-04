باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نشانگرهای مغناطیسی حفظشده در سنگها، اسراری در مورد رانش قارهای و تکامل میدان مغناطیسی زمین در طول تاریخ را آشکار میکنند، اما سابقه زمینشناسی دورههای خاص همچنان برای دانشمندان به عنوان یک منبع معما باقی مانده است.
در یک مطالعه اخیر، یک تیم تحقیقاتی بینالمللی به رهبری دانشگاه ییل در ایالات متحده موفق به کشف رمز و راز دوره ادیاکاران شد که از ۵۴۰ تا ۶۳۰ میلیون سال پیش را در بر میگیرد. دادههای مغناطیسی از سنگها در این دوره، نوسانات غیرقابل توضیحی را نشان داد، گویی قارهها با سرعتهای باورنکردنی در سطح سیاره حرکت میکردند.
پس از تجزیه و تحلیل دقیق چینهشناسی سنگهای آتشفشانی از کوههای آنتی اطلس در مراکش، محققان به کشف شگفتانگیزی دست یافتند: این قارهها نبودند که با سرعت سرسامآوری حرکت میکردند، بلکه خود میدان مغناطیسی زمین بود که دورهای از آشفتگی و بیثباتی شدید را تجربه میکرد.
دقت بیسابقهی این تحلیل، امکان تاریخگذاری دقیق و مکانیابی جابجاییهای مغناطیسی را فراهم کرد و نشان داد که این تغییرات در طول هزاران سال رخ دادهاند، نه میلیونها سال، آنطور که قبلاً تصور میشد.
پروفسور دیوید ایوانز، زمینشناس دانشگاه ییل، توضیح میدهد: «ما مدل جدیدی از میدان مغناطیسی زمین پیشنهاد میکنیم که بر ساختار زیربنایی نوسانات آن تمرکز دارد، نه اینکه آنها را به عنوان تغییرات تصادفی در نظر بگیرد. ما یک روش آماری جدید برای تجزیه و تحلیل دادههای مغناطیسی باستانی از دوره ادیاکاران توسعه دادهایم که معتقدیم به ما امکان میدهد قارهها و اقیانوسهای آن دوران را به طور دقیق نقشهبرداری کنیم.»
این مطالعه همچنین نظریههای قبلی، از جمله ایدهی تغییر قطبیت مغناطیسی واقعی را رد کرد. مقایسهی دادهها با سنگهای رسوبی تشکیل شده در دورههای طولانیتر نشان داد که قطبهای مغناطیسی در طول دوره ادیاکاران دچار تغییرات اساسی نشدهاند.
این یافتهها دریچهی جدیدی را به سوی درک تکامل حیات روی زمین میگشاید، زیرا دوره ادیاکاران شاهد ظهور اولین اشکال پیچیده حیات بود، در زمانی که میدان مغناطیسی زمین دورهای از بیثباتی شدید را تجربه میکرد.
این اکتشافات میتواند به تصویر واضحتری از تاریخچه حرکت صفحات تکتونیکی در طول میلیاردها سال کمک کند و راه را برای درک عمیقتر تکامل سیاره ما هموار سازد.
منبع: Science Alert