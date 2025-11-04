باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقر صادقی سرپرست اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران گفت: با هدف ارتقای ایمنی عبور و افزایش ضریب ایمنی تردد در هفت ماهه امسال ، تعداد ۶ هزار و ۱۰۰ تابلو و علائم ایمنی اخطاری، انتظامی و مسیر نما و ۲۱۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی راهها در محورهای ارتباطی استان نصب شد.
او افزود: علائم جادهای در افزایش ضریب ایمنی راهها نقش موثری دارد و زبان گویای جادهها محسوب میشود، افزود:در راستای ارتقای سطح ایمنی و سهولت تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان بازسازی، نوسازی و تعمیر و نصب ۶ هزار و ۱۰۰ عدد تابلوی علائم اخطاری و انتظامی و هدایت مسیر و ۲۱۰ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی طی هفت ماهه سالجاری توسط اکیپهای راهداری انجام شد.
صادقی، تقویت علائم افقی و عمودی، بهبود وضعیت حفاظ راهها را از جمله فعالیتهای اداره ایمنی و حریم راههای اداره کل راهداری برای ارتقاء ایمنی راههای استان اعلام کرد و گفت: نصب این علایم و همچنین تقویت حفاظ محورها علاوه بر هشدار و اطلاع رسانی سبب ارتقاء ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات جادهای میشود.
سرپرست اداره ایمنی استان بازسازی و نوسازی تابلوهای قدیمی و فرسوده را بخش دیگری از اقدامات این اداره برشمرد و با اشاره به اینکه اهم تلاشهای این حوزه صرف نگهداری و تامین ایمنی عبور و مرور راهها به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش میشود، افزود: با توجه به رویکرد صرفه جویی و نیز استفاده بهینه از علائم عمودی راه، این اداره کل در طی سالهای گذشته تعمیر و بازسازی علائم فرسوده و قابل استفاده را در دستور کار خود قرار داد.
صادقی در ادامه از آشکارسازی نقاط پرتصادف بهعنوان یکی از روشهای کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی تردد یادکرد و گفت: با عنایت به شناسایی نقاط پرحادثه استان از سنوات گذشته اقدامات مؤثری در خصوص رفع این نقاط صورت گرفته که بهعنوان یک اقدام کمهزینه، زودبازده توانسته در جهت کاهش تصادفات و سوانح رانندگی نقش بسیار مؤثری ایفا کند.
او ادامه داد: این اداره کل اقدامات وسیعی را در خصوص آشکار سازی نقاط پر حادثه بصورت زودبازه در قالب نصب علائم و تابلوهای فسفری، نصب جداکنندههای میانی انجام داده است.