باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار ۱۳ آبان امسال با عنوان «متحد و استوار در مقابل استکبار» گفت: این شعار برگرفته از وقایع اخیر منطقه و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این که رمز پیروزی، استمرار و موفقیت انقلاب اسلامی در گذشته، حال و آینده، اتحاد و همبستگی مردم بوده و است؛ افزود: در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بخش قابل توجهی از شهدا دانش‌آموز بودند و حضور پرشور آنان در دانشگاه تهران نشان داد که نسل جوان همواره پیشگام عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است.

کاظمی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز دانش‌آموزان بیشترین سهم را در ایثار و فداکاری داشتند و امروز هم در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی فعال‌اند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به وجود بیش از ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز گفت: بسیاری از فرماندهان جنگ از میان همین دانش‌آموزان برخاسته بودند. وظیفه امروز ماست که با ارتقای آگاهی تاریخی و بصیرت سیاسی دانش‌آموزان، روحیه مقاومت و ایستادگی را در آنان تقویت کنیم.

کاظمی با بیان این که روایت صحیح تاریخ انقلاب وظیفه آموزش‌وپرورش است، تأکید کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تنها اشغال یک سفارت نبود، بلکه افشای چهره واقعی استکبار جهانی بود. امام خمینی (ره) این رویداد را «انقلاب دوم» نامیدند؛ انقلابی که تداوم انقلاب اسلامی را تضمین کرد.

وی افزود: آیین نواختن زنگ استکبارستیزی، دانش‌آموزان را به درک یک جریان تاریخی پیوسته از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا امروز رهنمون می‌سازد؛ جریانی که در آن ملت ایران همواره در برابر استکبار جهانی ایستاده است.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، مأموریت‌های اصلی دستگاه تعلیم و تربیت را «توسعه علم و دانش» و «انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و تاریخ پرافتخار ملت ایران» دانست و گفت: مدارس کانون پرورش نخبگان و بستر انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی‌اند.

کاظمی تأکید کرد: ۱۳ آبان فرصتی ارزشمند برای بازگویی تاریخ انقلاب و پرورش روحیه عدالت‌خواهی و استکبارستیزی در میان دانش‌آموزان است تا بتوانند راه شهدا، امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی را ادامه دهند و در مسیر تحقق آرمان‌های بزرگ ملت گام بردارند.