وزارت کار با همکاری وزارت کشور و امور خارجه، اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی را از مهرماه سال جاری آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت کار با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه،اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی را از مهرماه سال جاری کلید زده است. بر اساس این طرح، کارفرمایان متقاضی استخدام اتباع خارجی باید در سامانه جامع اشتغال ثبت‌نام کنند.

صدور روادید کار منوط به خروج متقاضی و دریافت گذرنامه از کشور مبدأ شده و اعتبار آن ۹ ماه است. هدف از این طرح، قانونمند کردن حضور نیروی کار خارجی، جلوگیری از اجحاف در حق کارگران ایرانی و ساماندهی بازار کار عنوان شده است.

بر اساس این طرح، کارفرمایان تنها در صورت نبود نیروی کار ایرانی و با پرداخت حق بیمه و مالیات مجاز به استخدام اتباع خارجی هستند. علی باقری، مدیرکل دفتر اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، شرط اصلی صدور روادید کار را داشتن گذرنامه در مبدأ و ورود قانونی به ایران عنوان کرد.

همچنین نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور، از خروج یک میلیون و ۴۵۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور خبر داد و اعلام کرد این روند تا رسیدن جمعیت مهاجران به ۳ درصد جمعیت کشور ادامه خواهد داشت.

اجرای این طرح مشکلاتی برای برخی کسب‌وکارها در بخش‌هایی مانند دامداری، کشاورزی و ساخت‌وساز ایجاد کرده است. به همین دلیل، وزارت کار با ابلاغ مصوبه‌ای به استانداران، امکان صدور مجوز برای کارفرمایان را در صورت نبود داوطلب ایرانی یا به حد نصاب نرسیدن نیروی کار، فراهم کرده است.

برچسب ها: اشتغال اتباع ، مهاجرین افغانستانی ، ساماندهی اتباع
ممنوعیت حضور اتباع خارجی در بازارهای سیار مشهد
تشکیل کارگروه‌های تخصصی اتباع خارجی در خراسان رضوی
ساماندهی اتباع خارجی در رفسنجان
Iran (Islamic Republic of)
عادل
۱۴:۱۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
از حدا بترسید بس نیست سرداران ودانشمندان عزیزمون وهنیه میهمان را کشتند به هشتاد میلیون ایرانی توهین کردن هیچی نگفتیم سرباز ما را با مشت لگد زدن هیچی نگفتید آب را روی ما بستند هیچی نگفتید هموطن ما را بیست سال زندان کردن بس وارد حاک آنها شده بود چرا اینها را اخراج نمی کنید اگه دولت دست به کا نشه ما تمام بسيج میشیم به خاطر خون تمام عزیزان که به دست اتباع جامکان آنها لو رفته بود یک افغانی نمیزاریم در کشور باشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تا می مردم ایران باید جور این قوم بی‌تمدن ونمک نشناس را بکشند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
نه به حضور مهاجمان افغان
آری به اخراج گسترده و کامل افغان
۸
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارفرما
۲۲:۱۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
نه به حضور مفتخوران بیکار پرتوقع
آری به اخراج گسترده و کامل این مفتخوراهایی که حاضر نیستن بیان سرکار سنگین بعد میگن اخراج کنین اونارو تا ما بیکار نباشیم! (دقیقا همینا هستن باعث نابودی ایران)
قول شرف میدم اگه تو و امثال تو بیان سر کار بدون توقع و چیزی منم عمرا کار بدم دست مهاجرین.
