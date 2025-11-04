باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت کار با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه،اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی را از مهرماه سال جاری کلید زده است. بر اساس این طرح، کارفرمایان متقاضی استخدام اتباع خارجی باید در سامانه جامع اشتغال ثبت‌نام کنند.

صدور روادید کار منوط به خروج متقاضی و دریافت گذرنامه از کشور مبدأ شده و اعتبار آن ۹ ماه است. هدف از این طرح، قانونمند کردن حضور نیروی کار خارجی، جلوگیری از اجحاف در حق کارگران ایرانی و ساماندهی بازار کار عنوان شده است.

بر اساس این طرح، کارفرمایان تنها در صورت نبود نیروی کار ایرانی و با پرداخت حق بیمه و مالیات مجاز به استخدام اتباع خارجی هستند. علی باقری، مدیرکل دفتر اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، شرط اصلی صدور روادید کار را داشتن گذرنامه در مبدأ و ورود قانونی به ایران عنوان کرد.

همچنین نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور، از خروج یک میلیون و ۴۵۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور خبر داد و اعلام کرد این روند تا رسیدن جمعیت مهاجران به ۳ درصد جمعیت کشور ادامه خواهد داشت.

اجرای این طرح مشکلاتی برای برخی کسب‌وکارها در بخش‌هایی مانند دامداری، کشاورزی و ساخت‌وساز ایجاد کرده است. به همین دلیل، وزارت کار با ابلاغ مصوبه‌ای به استانداران، امکان صدور مجوز برای کارفرمایان را در صورت نبود داوطلب ایرانی یا به حد نصاب نرسیدن نیروی کار، فراهم کرده است.