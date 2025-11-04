باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان توضیح داده‌اند که اثرات مضر ویروس کرونا ممکن است نسل به نسل منتقل شود، زیرا کودکانی که مادرانشان در دوران بارداری آلوده شده‌اند، در مقایسه با همسالان خود، بیشتر در معرض ابتلا به اختلال طیف اوتیسم هستند.

یک تیم تحقیقاتی از بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون، داده‌های هزاران زایمان که در اوج همه‌گیری رخ داده است را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند زنانی که در دوران بارداری آلوده شده‌اند، به طور قابل توجهی، هرچند به طور متوسط، احتمال بیشتری دارد که فرزندانی به دنیا بیاورند که بعداً به اختلال طیف اوتیسم و ​​سایر مشکلات رشدی مبتلا شوند.

در حالی که این یافته‌ها قطعی نیستند، اما سوالات مهمی را در مورد تأثیر طولانی مدت عفونت‌های مادر در دوران بارداری مطرح می‌کنند. محققان در مقاله خود که در مجله زنان و زایمان منتشر شده است، بر «اهمیت نظارت طولانی مدت بر رشد عصبی کودکانی که در رحم در معرض SARS-CoV-2 قرار گرفته‌اند» تأکید کردند.

از نظر علمی ثابت شده است که ویروس کرونا خطر بیشتری برای زنان باردار دارد. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که زنان باردار بیشتر مستعد ابتلا به عفونت‌های شدید هستند و نوزادان آنها ممکن است با افزایش خطر زایمان زودرس و سایر عوارض مواجه شوند. با این حال، این مطالعه پا را فراتر گذاشته و بر احتمال افزایش خطر ابتلا به اوتیسم در کودک توسط عفونت ویروس کرونا در دوران بارداری تمرکز می‌کند.

اوتیسم یک بیماری پیچیده است که معمولاً از ترکیبی از عوامل مختلف، از جمله ژنتیک، ناشی می‌شود. تحقیقات قبلی همچنین نشان داده است که بین برخی عفونت‌های مادر - از جمله تب - و افزایش خطر ابتلا به اوتیسم در کودک ارتباط وجود دارد.

این مطالعه داده‌های بیش از ۱۸۰۰۰ زن را که بین مارس ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۱ در سیستم مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان عمومی ماساچوست زایمان کرده‌اند، تجزیه و تحلیل کرد. از این تعداد، تقریباً ۸۶۰ نوزاد از مادرانی متولد شده‌اند که در دوران بارداری آزمایش کووید-۱۹ آنها مثبت بوده است.

در مقایسه با کودکان مادرانی که به ویروس مبتلا نشده‌اند، این کودکان تا سن سه سالگی میزان تشخیص اوتیسم یا سایر مشکلات عصبی-رشدی مانند تأخیر در گفتار را به طور قابل توجهی بالاتر نشان دادند.

محققان پس از در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر، دریافتند که قرار گرفتن در معرض کووید-۱۹ در دوران بارداری با ۲۹ درصد افزایش خطر ابتلای کودکان به بیماری‌های عصبی-رشدی همراه است. این خطر در دو مورد حتی بیشتر بود: زمانی که مادران در سه ماهه سوم به این عفونت مبتلا شدند و زمانی که کودکان پسر بودند.

لازم به ذکر است که این مطالعه مشاهده‌ای است، به این معنی که نمی‌تواند ارتباط علت و معلولی مستقیمی بین عفونت کووید-۱۹ مادر و اوتیسم در کودکان برقرار کند. محققان همچنین تأکید می‌کنند که خطر اضافی مرتبط با کووید-۱۹ همچنان نسبتاً کم است. با این حال، آنها هنوز به زنان باردار توصیه می‌کنند که خطر ابتلا به عفونت را به حداقل برسانند، به خصوص با توجه به شواهد فزاینده‌ای که در مورد چگونگی تأثیر عفونت‌های ویروسی بر بارداری و کودکان وجود دارد.

دکتر آندره‌آ ایدلو، استاد متخصص در پزشکی مادر و جنین، اظهار داشت: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که کووید-۱۹، مانند بسیاری از عفونت‌های دیگر در دوران بارداری، ممکن است نه تنها برای مادر، بلکه برای مغز در حال رشد جنین نیز خطراتی ایجاد کند.

همچنین، این یافته‌ها اهمیت تلاش برای پیشگیری از عفونت کووید-۱۹ در دوران بارداری را تقویت می‌کنند، که با توجه به کاهش اعتماد عمومی به واکسن‌ها - از جمله واکسن کووید-۱۹ - اهمیت ویژه‌ای دارد.»

اگرچه کووید-۱۹ دیگر تهدیدی مانند گذشته ندارد، اما ویروس هنوز وجود دارد. این مطالعه بر لزوم تحقیقات بیشتر برای درک ارتباط بالقوه بین عفونت کووید-۱۹ و اوتیسم تأکید می‌کند - به ویژه از آنجا که تب بالا، یکی از علائم اصلی کووید-۱۹، یک عامل خطر شناخته شده برای اوتیسم در دوران بارداری است.

تا زمان انجام تحقیقات بیشتر، مهمترین توصیه، رعایت اقدامات پیشگیرانه و واکسینه شدن است.

منبع: گیزمودو