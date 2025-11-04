باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال تراکتور و پرسپولیس در رقابتهای مرحله یکشانزدهم جام حذفی فوتبال باید به مصاف هم بروند و با توجه به رای کمیته انضباطی از سال گذشته بازیهای این دو تیم در فصل جاری نیز باید بدون حضور تماشاگر برگزار شود، اما تراکتوریها در این باره نظر متفاوتی دارند.
خداداد عزیزی مدیر تیم فوتبال تراکتور نیز در مورد دیدار جام حذفی با پرسپولیس گفته است: رای بازی پرسپولیس و تراکتور، مربوط به بازیهای رفت و برگشت در لیگ بوده، اما جام حذفی، یک بازی است که به میزبانی ما برگزار میشود و این رای عادلانه نیست.