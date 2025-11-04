آسمان در حال آماده شدن برای استقبال از بزرگترین ابرماه سال در یک پدیده نجومی خیره‌کننده است. ماه در یک نمایش نادر که سال‌ها تکرار نخواهد شد، به کامل‌ترین فاز خود و نزدیکترین نقطه به زمین خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- عصر چهارشنبه، ماه در آسمان خواهد درخشید و ۸ ٪ بزرگتر و ۱۶ ٪ روشن‌تر از حد معمول به نظر می‌رسد، در یک نمایش نور طبیعی که مشتاقان نجوم و عکاسان در سراسر جهان مشتاقانه منتظر آن هستند.

این پدیده استثنایی زمانی رخ می‌دهد که ماه در مدار بیضوی خود به نزدیکترین نقطه به زمین می‌رسد، پدیده‌ای که به عنوان "حضیض" شناخته می‌شود، که این بار با ماه کامل همزمان می‌شود و یک نمایش آسمانی نفس‌گیر ایجاد می‌کند.

موزه سلطنتی گرینویچ تأیید می‌کند که این نمایش با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود، در حالی که این رویداد فرصتی طلایی برای علاقه‌مندان به نجوم فراهم می‌کند تا جزئیات سطح ماه را با استفاده از دوربین دوچشمی و تلسکوپ مشاهده کنند.

این ابرماه امسال با فاصله تنها ۳۵۷۰۰۰ کیلومتر از زمین، در مقایسه با میانگین فاصله ۳۸۴۰۰۰ کیلومتری، نزدیکترین فاصله را به زمین خواهد داشت و بزرگترین ابرماه امسال خواهد بود.

نگاه کردن به ماه درست پس از غروب خورشید یا کمی قبل از طلوع خورشید، منظره‌ای نفس‌گیر را ارائه می‌دهد، زیرا در مقایسه با مناظر اطراف بسیار بزرگ به نظر می‌رسد.

اولین ماه کامل در ماه نوامبر به طور سنتی با عنوان "ماه سگ آبی" شناخته می‌شود که اشاره به یک سنت باستانی عامیانه دارد. اعتقاد بر این است که این اصطلاح در فرهنگ‌های مختلف، از قبایل بومی آمریکا گرفته تا مهاجران اروپایی، استفاده شده است و به دوره‌ای اشاره دارد که سگ‌های آبی در ساخت سد‌ها و ذخیره غذا فعال هستند.

ابرماه‌ها علاوه بر ظاهر دیدنی خود، بر جزر و مد زمین نیز تأثیر می‌گذارند. کارشناسان توضیح می‌دهند: «جزر و مد ناشی از نیرو‌های گرانشی اعمال شده توسط خورشید و ماه بر اقیانوس‌های زمین است. وقتی ماه در طول ابرماه به نزدیکترین فاصله خود می‌رسد، نیروی گرانش کمی افزایش می‌یابد و منجر به جزر و مد‌های بلندتر می‌شود. با این حال، این اثر بسیار ناچیز است و تفاوت بین جزر و مد ماه معمولی و جزر و مد ابرماه تنها چند سانتی‌متر است.»

اگرچه این آخرین ابرماه سال نیست - یک ابرماه دیگر در ۴ دسامبر وجود دارد -، اما ماه تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ دیگر به این اندازه بزرگ و درخشان نخواهد بود.

برای کسانی که می‌خواهند این رویداد را ثبت کنند، می‌توان با گوشی‌های هوشمند عکس‌های زیبایی از ماه گرفت، به شرطی که گوشی روی یک سطح صاف قرار گیرد تا از تار شدن تصاویر جلوگیری شود. برای کاربران دوربین SLR، لنز ۲۵۰ میلی‌متری نتایج بهتری خواهد داشت. برای علاقه‌مندان جدی، لنز ۵۰۰-۶۰۰ میلی‌متری یا یک تلسکوپ با فاصله کانونی بلند، ثبت بهترین جزئیات را تضمین می‌کند. کارشناسان توصیه می‌کنند برای تصاویر واضح‌تر از سرعت شاتر ۱/۳۰ ثانیه با تنظیم ISO پایین استفاده کنید.

