باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با ریاست سید محمد شروین اسبقیان و با حضور مهین فرهادی‌زاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، بهرام ساوه‌شمشکی رئیس فدراسیون همچنین اعضای هیأت رئیسه و دیگر اعضای مجمع برگزار شد.

در این جلسه، رئیس فدراسیون گزارش جامعی از فعالیت‌های سالیانه، وضعیت موجود و برنامه‌ی آینده این فدراسیون ارائه داد.

بهرام ساوه‌شمشکی کسب چهار سهمیه ایران برای المپیک زمستانی ۲۰۲۶ را مورد توجه و تمرکز قرار داد و با ابراز رضایت از این افتخار، حضور ایران در مسابقات قهرمانی جهان صحرانوردی همچنین حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اسکی آلپاین و کسب یک نشان طلا و سه نقره و عنوان قهرمانی آسیا توسط تیم ملی هاکی روی یخ را از دیگر افتخارات قابل توجه ایران در طی یکسال گذشته در ابعاد قهرمانی نام برد.

او با بیان اینکه پیشرفت برنامه‌های فدراسیون در ابعاد همگانی اسکی و ورزش‌های زمستانی رضایتبخش بوده است، ابراز امیدواری کرد که مسیر توسعه و تعالی اسکی و ورزش‌های زمستانی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

در ادامه، حسابرس مستقل، خزانه‌دار و بازرس فدراسیون به ارائه گزارش پرداختند که مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. برخی مصوبات هیأت رئیسه فدراسیون نیز با رأی اکثریت مورد تأیید واقع شد.

برنامه‌های فدراسیون برای سال ۱۴۰۴ نیز با رأی اعضای مجمع تصویب شد.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه وررش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان هم با بیان اینکه رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی از اهالی این رشته است، تصریح کرد: در این دوره انتظار داریم شاهد تحولات خوبی در اسکی و ورزش‌های زمستانی باشیم و با بهره‌گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی به سمت عناوین ‌‌و مدال در این رشته ها هم حرکت کنیم.