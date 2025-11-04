منابع صهیونیستی از سفر قریب الوقوع مدیر اطلاعات آمریکا به اراضی اشغالی برای بررسی آتش‌بس غزه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۵ رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، برای حمایت از اجرای توافق غزه به اراضی اشغالی سفر می‌کند.

پیش از این، چندین مقام آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور و جرد کوشنر و استیو ویتکوف، فرستادگان ویژه‌آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل بازدید و در آنجا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، دیدار و درباره چندین موضوع مربوط به توافق غزه گفت‌و‌گو کردند.

پیش از این، آکسیوس با استناد به یک سند رسمی آمریکا، فاش کرد که این کشور پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای چندین عضو شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده است که پیشنهاد ایجاد یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه را می‌دهد.

 این پیش‌نویس تصریح می‌کند که به آمریکا و کشور‌های شرکت‌کننده اختیار گسترده‌ای برای اداره نوار و تأمین امنیت تا پایان سال ۲۰۲۷ داده می‌شود، و شورای صلح غزه حداقل تا آن تاریخ پابرجا خواهد ماند.

منبع: النشره

آتش بس غزه ، اسرائیل و آمریکا
