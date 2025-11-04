باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در حاشیه سومین روز نمایشگاه «ایران کانماین ۲۰۲۵»، نشست تخصصی «چالش‌ها و راهکارهای توسعه معادن و صنایع سرب و روی» با محوریت مشکلات صنعت سرب و روی ایران برگزار شد.

سه دهی، رئیس هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی، در این نشست گفت: این انجمن مشکلات فنی، بازرگانی، اداری و مسائل مربوط به مجوزها را تسهیل می‌کند. کشور ما از نظر ذخایر سرب و روی غنی است و برای فعال کردن این پتانسیل، باید حمایت لازم از معدنکاران سرب و روی انجام شود.

در ادامه، حری، عضو هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی ایران، گفت: صادرات مواد معدنی در شرایط فعلی دشوار است و تنها معضل کنونی در این زمینه، ارتباط ما با شرکت‌های خارجی و جوامع بین‌الملل است.

مشکاتی، مدیرعامل انجمن مس، نقش تشکل‌ها در صنعت سرب و روی کشور را اساسی دانست و گفت: تشکل‌ها سه رکن سیاست‌گذاری، اجرایی و علمی دارند. این در حالی است که در این صنعت، فعالیت این تشکل‌ها چندان اساسی نیست و انجمن‌ها پایه و اساس هر بخشی محسوب می‌شوند.

سه‌دهی در ادامه این پنل تأکید کرد: کشور ما از نظر ذخایر سرب و روی غنی است. عددی حدود ۶۰۰ اندیس ذخیره‌ی سرب و روی در کشور وجود دارد که ذخیره‌ی اقتصادی صنعت معدن ما به شمار می‌آید. در زمینه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، به‌شدت نیازمند حمایت‌های بخش دولتی هستیم.

صدر، مدیرعامل مجتمع سرب و روی نخلک، موضوع سرب را اکنون مهم‌ترین چالش مجموعه‌ی نخلک دانست و در این زمینه توضیح داد: ۸۵ درصد مصرف سرب در باتری‌های ماشین است. بسیاری از باتری‌های سربی با باتری‌های لیتیومی جایگزین می‌شوند و مصرف سرب در کشور بالا است. این موضوع زنگ خطری برای صنعت سرب کشور است؛ چرا که با کمبود تولید در این زمینه مواجه هستیم. حاکمیت باید در زمینه‌ی تولید و بهره‌برداری معادن سرب، به بخش خصوصی کمک کرده و این امر را تسهیل کند. در آینده شاهد خواهیم بود که نقره به کمک صنعت سرب خواهد آمد.

در ادامه، بهنام حسینی‌زاده، عضو هیئت مدیره انجمن سرب و روی ایران، با اشاره به آمار ذخایر معادن ایران اظهار کرد: راهکار در صنعت سرب و روی، اعتماد به بخش خصوصی در زمینه‌ی سیاست‌گذاری و اجرا است.

او توضیح داد: تحریم‌ها مشکلات عدیده‌ای در انتقال ارز و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به وجود آورده است. مشکلات داخلی نیز از دیگر چالش‌های این صنعت است؛ علیرغم عدم حمایت دولتی، ناترازی انرژی، چالش‌های محیط‌زیستی و عدم تخصیص ارز، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری از مشکلات مهم صنعت سرب و روی کشور است.

کُندی در تخصیص ارز و صدور مجوزها، مانع اصلی توسعه معادن

وی همچنین ادامه داد: زمان در سیستم دولتی ما تعیین تکلیف نمی‌شود و انتقال ارز در این صنعت گاهی تا دو ماه زمان می‌برد و اخذ برخی از مجوزها نیز ماه‌ها در وزارتخانه به طول می‌انجامد.

در ادامه این نشست تخصصی، حری با اشاره به ذخایر گسترده‌ی معدنی کشور بیان کرد: جمعیت به نسبت ذخایر معدنی هشت برابر است؛ ۸ درصد از ذخایر معدنی دنیا در کشور ما تأمین می‌شود و باید از این ذخایر به نحو احسن استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سرب و روی با مواد جایگزین فعلی از چرخه‌ی تولید خارج می‌شوند؛ همچنین مس که اکنون در اوج تولید است نیز بالاخره در زمانی از چرخه‌ی تولید خارج خواهد شد.

او بیان کرد: در این میان لازم است ما مزیت نسبی خود را نسبت به دیگر کشورها پیدا کنیم تا بتوانیم با بازار جهانی رقابت کنیم. ما برای اکتشاف و استخراج باید نگاه جهانی و بین‌المللی داشته باشیم و تنها به بازار داخلی خود اکتفا نکنیم.

توانایی حیرت‌انگیز معدنکاران در ایران

حری در ادامه گفت: معدنکاری نیازمند نگاه بلندمدت و استفاده از فرصت‌هایی است که دنیا برای ما ایجاد کرده است. خام‌فروشی یا کنسانتره، اگر منجر به مارجین (حاشیه‌ی سود) خوبی در صنعت شود، باید روی آن متمرکزتر شویم. وی در پایان سخنان خود به چالش‌های گمرک و تخصیص ارز و عدم حمایت دولت در صنایع معدنی اشاره کرد.

سه‌دهی در ادامه این نشست، اقدامات معدنی در معدن نخلک و مهدی‌آباد را اعجاب‌انگیز خواند و بیان کرد: توانایی معدنکاران ما در کشور حیرت‌انگیز است و حمایت بخش خصوصی و دولتی لازمه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی معادن کشور است.

وی گفت: معدنکاران ما باید با همراهی صنعتکاران و با بهبود تکنولوژی تجهیزات و ماشین‌آلات، صنعت معدن کشور را توسعه دهند تا بتوانیم بهره‌برداری مؤثرتری از معادن انجام دهیم.