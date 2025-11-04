باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، فاطمه تنهایی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: این عملیات بهصورت شبانهروزی و با مشارکت نیروهای خدمات شهری در حال اجراست تا از بروز آبماندگی در معابر و آسیب به املاک شهروندان جلوگیری شود.
وی با اشاره به لایروبی ۱۶ هزار و ۲۲۳ متر کانال و ۱۰ هزار و ۷۳۰ متر مسیل در سطح منطقه افزود: در همین راستا، مسیل باختر نیز به طول ۳۱۵۰ متر و با حجم رسوببرداری ۱۲ مترمکعب پاکسازی شده است.
تنهایی با تأکید بر نقش حیاتی مسیلها در هدایت آبهای سطحی اظهار کرد: منطقه ۸ دارای ۲۲ مسیل و کانال روباز و سرپوشیده است که از مهمترین آنها میتوان به کانالهای دماوند، آیت، پروین، خاور، وحیدیه، کرمان و مسیلهای ابراهیمآباد و تهرانپارس اشاره کرد.
شهردار منطقه ۸ ادامه داد: در فصل پاییز بهدلیل ریزش برگها و نخالههای شهری، احتمال انسداد آبراههها افزایش مییابد، ازاینرو طرح پاکسازی و پایش مستمر قنوات و مسیلها در دستور کار دائمی قرار دارد.
تنهایی در پایان با اشاره به رصد مستمر معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه گفت: پایش میدانی، لایروبی و نظافت انهار روباز و سرپوشیده با هدف آمادگی کامل منطقه برای بارشهای پیشرو ادامه دارد تا شهروندان پاییزی ایمن و بدون آبگرفتگی را تجربه کنند.