باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه دندر بلژیک از امضای قرارداد با علیرضا جهانبخش، بازیکن تیم ملی ایران، با قراردادی یکساله خبر داد که قابلیت تمدید برای یک سال دیگر را نیز دارد.
سایت این باشگاه بلژیکی نوشت: این وینگر ۳۲ساله تجربه زیادی را برای دندر به ارمغان میآورد. جهانبخش اگرچه ایرانی است، اما بیشتر دوران حرفهای خود را در هلند گذرانده و پیراهن تیمهای هیرنفین، آلکمار، نایمخن و فاینورد را بر تن کرده است.
در روزهای اخیر انتقادهای زیادی به قلعه نویی برای دعوت از جهابخش به تیم ملی وارد بود و این بازیکن تیم جدید خود را انتخاب کرد تا شاید کادر فنی تیم ملی هم از فشارهای منتقدان رهایی یابد.