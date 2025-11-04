باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تمایل خود برای برگزاری گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده را ابراز کرده است.
این گزارش که به سازمان اطلاعات کره جنوبی استناد میکند، حاکی است که پیونگیانگ در حال آمادهسازی برای برگزاری اجلاس احتمالی با آمریکا پس از دوره تمرینات مشترک آمریکا و کره جنوبی در مارس ۲۰۲۶ است.
رئیسجمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود در صورت تمایل کیم برای دیدار، «آماده» ملاقات با او است. از سوی دیگر، رهبر کره شمالی قبلاً شرط گفتوگو با واشنگتن را کنار گذاشتن درخواستها برای خلع سلاح اتمی کره شمالی عنوان کرده بود. در همین حال، گزارش شده که ترامپ خواستار برگزاری دیدار «بدون هیچ پیششرطی» است.
منبع: یونهاپ