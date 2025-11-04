بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تمایل خود برای برگزاری گفت‌وگو با دونالد ترامپ را ابراز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تمایل خود برای برگزاری گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده را ابراز کرده است.

این گزارش که به سازمان اطلاعات کره جنوبی استناد می‌کند، حاکی است که پیونگ‌یانگ در حال آماده‌سازی برای برگزاری اجلاس احتمالی با آمریکا پس از دوره تمرینات مشترک آمریکا و کره جنوبی در مارس ۲۰۲۶ است.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود در صورت تمایل کیم برای دیدار، «آماده» ملاقات با او است. از سوی دیگر، رهبر کره شمالی قبلاً شرط گفت‌و‌گو با واشنگتن را کنار گذاشتن درخواست‌ها برای خلع سلاح اتمی کره شمالی عنوان کرده بود. در همین حال، گزارش شده که ترامپ خواستار برگزاری دیدار «بدون هیچ پیش‌شرطی» است.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: رهبر کره شمالی ، دولت ترامپ ، خلع سلاح هسته ای
خبرهای مرتبط
دیدار رهبران چین و کره جنوبی؛ درخواست سئول برای میانجی‌گری پکن با پیونگ‌یانگ
چین به ترامپ: به تعهدات هسته‌ای پایبند باشید
سئول: کره شمالی همزمان با دیدار هگست از مرز دو کره راکت‌پرانی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
آخرین اخبار
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب را صادر کرد
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی از مهرماه
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید ترامپ: در صورت پیروزی ممدانی، کمک‌های فدرال به نیویورک محدود می‌شود
درخواست امیر قطر از جامعه جهانی برای حمایت از فلسطین در اجلاس دوحه
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا