فرمانده انتظامی استان هرمزگان از توقیف دو دستگاه خودروی سواری شوتی و کشف محموله قطعات گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش تقریبی ۳۶۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران گشت انتظامی یگان تکاوری حین کنترل محور‌های مواصلاتی شهرستان رودان به دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و سمند شوتی مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند؛

و‌ی افزود: ماموران این یگان خودرو‌های مذکور را متوقف و در بازرسی از این خودرو‌های توقیفی تعداد ۳ هزار ۵۶۰ عدد تاچ ال سی دی موبایل و تعداد ۱۵۰ عدد سوکت و پایه شارژر موبایل قاچاق و فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی محموله کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۶۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه با تشکیل پرونده ۲ نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردیدند.

منبع:پلیس هرمزگان