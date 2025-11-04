باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه مأموران این پلیس، مشخص شد یک شرکت با استفاده از اسناد جعلی اقدام به نگهداری تجهیزات پزشکی قاچاق می‌کند که بر حسب دستور قضائی بازرسی از محل و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بازرسی از انبار شرکت تجهیزات پزشکی با جعل اسناد گمرکی بدون رعایت تشریفات گمرکی کشف که در این راستا نمایندگان شرکت بازداشت و به همراه اموال مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده ۹ دستگاه تجهیزات پزشکی (پوست، مو و زیبایی) قاچاق کشف که ضمیمه پرونده شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.