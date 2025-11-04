باشگاه خبرنگاران جوان- مریم نصیر، روان‌شناس کودک با با تأکید بر این نکته که کودکان برای تفکر و بیان احساسات نیازمند روش‌های قابل لمس و مصور هستند، گفت: «برای اینکه کودک بتواند با ما همکاری کند و مقاومت اولیه خود را کنار بگذارد، لازم است از روش‌هایی استفاده کنیم که برایش ملموس و قابل درک باشد. یکی از این روش‌های درمانی مؤثر، استفاده از سینی شن است.»

نصیر در ادامه توضیح داد که سینی شن معمولاً به ابعاد یک در یک متر و با ارتفاع حدود ۱۵ سانتی‌متر آماده می‌شود و پر از وسایل کوچک و نمادین است که نمایانگر زندگی روزمره هستند. «کودک می‌تواند با کنار هم چیدن این وسایل، محیط‌هایی مانند خانه، مدرسه، خیابان یا هر فضای دیگری از زندگی روزمره خود را بازسازی کند. این کار به او کمک می‌کند تا راحت‌تر فکر کند، خود را ابراز کند و دنیای درونی‌اش را به شکل عینی نشان دهد.»

وی افزود: «سینی شن این امکان را می‌دهد که بتوانیم در جلسات درمانی گذشته، حال و حتی آینده کودک را بررسی کنیم. به عنوان مثال، وقتی کودکی صحنه‌ای از خیابان را در سینی می‌سازد و ماشینی در آن تصادف می‌کند، ممکن است کودک به تدریج بیان کند که این اتفاق در واقع ناشی از حواس‌پرتی یکی از اعضای خانواده بوده است. با این روش، کودک می‌تواند بدون فشار و اضطراب درباره تجربیات واقعی خود صحبت کند.»

نصیر همچنین به نقش آموزشی سینی شن اشاره کرد: «با استفاده از این روش، کودک می‌تواند رفتار‌های جایگزین را یاد بگیرد و بفهمد که برای حل مسائل خود تنها به روش‌های پرخاشگرانه یا قشقرق محدود نیست. مثلاً در صورتی که صحنه‌ای از کلاس درس در سینی ساخته شود، می‌توان به او نشان داد که دانش‌آموز برای حل مشکلش می‌تواند از راه‌های دیگری مانند گفت‌و‌گو، درخواست کمک یا برنامه‌ریزی استفاده کند.»

وی ادامه داد: «سینی شن همچنین به کودک کمک می‌کند تا احساسات پیچیده و متضاد خود را درک کند. برای مثال کودکی که قرار است خانه خود را عوض کند، می‌تواند همزمان بخشی از این تغییر را خوشایند بداند و بخشی دیگر را ناراحت‌کننده. یادگیری پذیرش این تضاد‌های هیجانی، مهارت مهمی در رشد روانی کودک است.»

نصیر در پایان تأکید کرد: «نکته مهم در استفاده از سینی شن این است که درمانگر یا مربی کودک باید نقش یک مشاهده‌گر فعال و هدایتگر را داشته باشد. با پرسیدن سؤال‌های مناسب و استفاده از عبارات درست، می‌توان کودک را در مسیر شناخت خود، ابراز احساسات و مواجهه با موقعیت‌های زندگی همراهی کرد. سینی شن ابزاری است که به کودک فرصت می‌دهد در محیطی امن و خلاقانه، خود را بشناسد، مهارت‌های جدید یاد بگیرد و نسبت به دنیای اطرافش بصیرت پیدا کند.»