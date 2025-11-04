شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و ادای احترام به شهید والامقام شهید محمد سهرابی در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی باشکوه روز ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مردم ولایتمدار؛ دانش آموزان و دانشجویان شهرستان نهاوند استان همدان برگزار شد. در این مراسم به شهید اقتدار و امنیت محمد سهرابی که روز ۲۰ مهرماه پس از ۱۲۰ روز مجروحیت در راه مبارزه با اسرائیل و امریکای جنایت کار به شهادت رسید؛ ادای احترام شد. در حاشیه این مراسم سردار زارع کمالی فرمانده سپاه انصار الحسین( ع) و مردم به مادر شهید محمد سهرابی شهید اقتدار و امنیت ادای احترام کردند و با عکس های یادگاری مردمی به یاد این شهید که سال گذشته در راهپیمایی حضور داشت یاد و خاطره این شهید والا مقام را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

