شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی با ساخت ۹ فیلم‌نامه موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی در جلسه اخیر، با ساخت ۹ فیلم‌نامه موافقت کرد.

فیلم‌نامه‌های بلند داستانی «حال خوب زن» به تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند، کارگردانی و نویسندگی سیدمهدی موسوی برزکی، «سها» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علیرضا خودرس صدقی، فیلم‌نامه‌های نیمه بلند داستانی «روز داخلی جنگ» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علی باقری، مجوز ساخت گرفتند.

همچنین با ساخت فیلمنامه‌های «ایستگاه آخر» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمد پرورده، فیلم‌نامه‌های کوتاه داستانی «بی بی سی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مصطفی احمدی و «هویت گمشده» به تهیه‌کنندگی فرزانه سادات زم‌حریری، کارگردانی سجاد رسولی و نویسندگی فرزانه سادات زم‌حریری، موافقت شد.

به علاوه «بازگشت به زندگانی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی ابراهیم احمدی مقدم، «کاپیتان با شماره هفت» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین منصوری اطمینان و فیلم‌نامه مستند «دست یافته‌های عشایری» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مرتضی افتخاری، موافقت شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی را اخذ کردند.

