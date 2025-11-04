باشگاه خبرنگاران جوان -بهرام سرمست در مراسم نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدرسه فاطمیه تبریز اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه، یادآور سه فصل مهم از تاریخ بیداری ایران است و این روز نماد آگاهی، شجاعت و خودباوری ملت ایران است؛ ملتی که تصمیم گرفت روی پای خود بایستد و زیر پای زور نرود.



وی با بیان اینکه استکبارستیزی دفاع از حق، ایستادن برابر ظلم و باور به توانایی‌ها است، ادامه داد: استکبار در گذشته در قالب لشکرکشی بود، اما امروز با رسانه، اطلاعات و فناوری وارد میدان شده است و دشمن نه تنها با اسلحه می‌جنگد بلکه تلاش دارد فکر و باور جوانان ایرانی را هدف قرار دهد.



سرمست گفت: امروز که در شرایط جنگ ترکیبی قرار داریم، نیازمند خودباوری و خودشناسی و استفاده بهینه از منابع آبی در شرایط ناترازی آبی و انرژی هستیم و باید الگوی بهینه مصرف آموخته شود.



وی اظهار کرد: مدرسه فقط محل درس و امتحان نیست بلکه پایه گذار آگاهی، تفکر و خودشناسی است و دانش آموزان سال ۵۷ نیز با همین باور از مدرسه بیرون آمدند تا صدای آگاهی باشند و دانش آموزان امروز نیز فرزندان همان نسل هستند.



وی خطاب به دانش آموزان، ادامه داد: هربار که درست می‌اندیشید، تحقیق می‌کنید و برای پیشرفت کشور اهتمام می‌ورزید، همان راه دانش آموزان شهید دوران انقلاب را ادامه می‌دهید.



استاندار آذربایجان شرقی گفت: در دنیای امروز سلاح و دانایی، قدرت دست کسانی است که توان علمی قوی دارند و هیج قدرتی نمی‌تواند آن را وابسته کند پس باید یاد بگیریم نوآوری داشته باشیم و جوان امروز نیازمند جنگ در جبهه علم است.



سرمست اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور این است که ملت ایران هیچگاه در برابر ظلم و ستم سر خم نکرده و نخواهد کرد و روز آگاهی و آینده نگری ما است.



صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه باید برای ملت قدرتمند، جامعه‌ای آکاه بسازیم، گفت: راه ایستادگی در برابر استکبارجهانی از رشد علمی، توسعه فرهنگی و پرورش نسل‌های خردمند و آزاداندیش می‌گذرد.



صادقی اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه، یادآور سه حادثه الهام بخش در تاریخ شامل تبعید امام، به خاک و خون کشیدن دانش آموزان در راه آزادی وطن و تسخیر لانه جاسوسی است.



وی افزود: این سه رخداد اگر چه در ظاهر متفاوت هستند ولی در عمق خود فریاد مشترکی برای آزادی، استقلال و کرامت ملت ایران دارند.



وی با بیان اینکه روحیه ظلم و خودبرتر بینی می‌تواند در هرنقطه‌ای از جهان باشد، افزود: استکبارستیزی امروز ایستادن در برابر بی عدالتی و تحقیر انسان و هر نوع بی عدالتی است که شان ملت‌ها را خدشه دار کند.



مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه استقلال، نتیجه آگاهی و وحدت کلمه است، گفت: باید نسلی که اهل اندیشه و احترام باشد و بداند که قدرت واقعی در دانایی، اخلاق، اعتماد به نفس ملی و دینداری است، تربیت شود.



وی با بیان اینکه ما با هیچ ملتی دشمنی نداریم و دشمن ما استکبار است گفت: امروز بار دیگر پیمان می‌بندیم که راه استقلال، عدالت و گفت‌و‌گو را ادامه دهیم و ایران عزیز را با علم، اخلاق، همبستگی و دینداری بسازیم.



در پایان این مراسم زنگ استکبار ستیزی نواخته و پوستر طرح ملی دانش آموزی رونمایی شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما