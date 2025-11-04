باشگاه خبرنگاران ؛ دکتر سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم حوزه شرق هرمزگان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در حاشیه
دیدار با دکتر رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تصمیمات قابل توجهی در زمینه توسعه و بهبود ساختارهای اداری و آموزشی منطقه اتخاذ شد.
وی افزود :بر اساس دستور صادره از سوی دکتر رفیعزاده، اداره آموزش و پرورش بخش جغین در شهرستان رودان پس از سالها انتظار فرهنگیان و مردم منطقه، به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.
این اقدام، گامی مهم در جهت تمرکززدایی، بهبود خدمات آموزشی و تسهیل دسترسی سراسر منطقه است.
هاشمی یادآور شد : در این دیدار، طرحها و مصوبات مهمی برای توسعه ساختارهای اداری و آموزشی شرق هرمزگان، از جمله تاسیس اداره آموزش و پرورش بخش جغین و بازنگری ساختار دانشگاه علوم پزشکی، با هدف ارتقای سطح خدمات و تمرکززدایی، اتخاذ شد.
همچنین با حضور دکتر صفری، رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان، ساختار و چارت تشکیلاتی این دانشگاه توسط دکتر رفیعزاده تصویب و نهایی شد که امکان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مؤثرتر را فراهم میکند.
در ادامه، با توجه به وضعیت خاص شهرستان میناب و فرمانداری ویژه بودن آن، تصمیم گرفته شد ساختار و تشکیلات چندین اداره در این شهرستان بازنگری شده و اختیارات بیشتری در جهت ارتقای کیفیت خدمات اداری و اجرایی منطقه به آن افزوده شود. این تحولات میتواند منجر به بهبود سطح خدمات و رضایتمندی مردم منطقه در حوزههای اداری، آموزشی و بهداشتی گردد و زمینهساز توسعه پایدار شرق هرمزگان باشد.