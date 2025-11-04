عراقچی: وظیفه وزارت امور خارجه گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی است

وزیر امور خارجه در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی کشور، گفت: وظیفه وزارت امور خارجه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه تعامل سازنده آنان با طرف‌های خارجی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه ۱۳ آبان با حضور در وزارت امور خارجه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی کشور، اظهار داشت: وظیفه وزارت امور خارجه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه تعامل سازنده آنان با طرف‌های خارجی است.

در این دیدار همچنین دو طرف ضمن بررسی راهکار‌های تسهیل و تقویت نقش فعال‌تر بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان وزارت امور خارجه و اتاق ایران به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی تاکید کردند.

