رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که تهران در حال تقویت گروه‌های مقاومت در عراق و آماده‌سازی برای مقابله احتمالی با اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل در ادعایی جدید علیه ایران و کشورهای منطقه مدعی شد ایران در حال آماده‌سازی خود برای یک رویارویی احتمالی با این رژیم تروریستی است و هم‌زمان گروه‌های مقاومت در عراق را تجهیز می‌کند.

این رسانه‌ی صهیونیستی ادعا کرد که ایرانی‌ها با سرعتی فزاینده در حال ارسال سلاح برای گروه‌های مقاومت در عراق هستند.

پیش‌تر از این ادعاها، در تاریخ ۳۱ اکتبر، وب‌سایت صهیونیستی والا اعلام کرده بود که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و سازمان موساد در حال آماده‌سازی برای گشودن جبهه‌ای جدید در عراق هستند، به‌بهانه آنچه «ظهور تهدیدات علیه اسرائیل» خوانده شده است.

به گفته منابعی در فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل که والا به نقل از آنها گزارش داد، ایرانی‌ها گروه‌های مقاومت عراق را تجهیز کرده‌اند تا این گروه‌ها بتوانند «در لحظه‌ای معین از طریق هوا و زمین به اسرائیل حمله کنند».

ادعاهای رسانه‌های صهیونیستی درحالی مطرح می‌شود که این رژیم نشان داده برای کل منطقه توطئه کرده و بدنبال ایجاد آنچه اسرائیل بزرگ می‌خواند، است. توطئه‌ای که با اشغال کشورهای اطراف اراضی اشغالی شروع شده و به عراق و مرز ایران نیز می‌رسد.

منبع: النشره

