شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه راهپیمایی ضد استکباری یوم الله ۱۳ آبان با حضور پرشور نوجوانان، جوانان و فرماندهان انتظامی و نظامی، راهور، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، امام جمعه نیشابور، ستاد تبلیغات اسلامی، روحانیون معزز، سربازان مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور به همراه

 فرماندهان و مسئولین این مرکزآموزشی، معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور به همراه کارکنان آموزش پرورش، مدیران و پرسنل ستادی وعملیاتی سازمان و

 هنرجویان هنرستان جوارآتش نشانی همراه با سایر پرسنل شهرداری و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکت کنندگان دراین مراسم از محل اداره آموزش و پرورش واقع درخیابان شهید جعفری نیشابور به سمت چهارراه امام (رحمت الله علیه) و مسجد جامع درسایه چتر امنیتی پلیس نیشابور و حضور پررنگ مجاهدان فی سبیل الله، طی مسیر شد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

