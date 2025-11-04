فرمانده انتظامی بندرانزلی از شناسایی و دستگیری فردی با جلب سراسری به اتهام کلاهبرداری میلیاردی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " امیر وهاب زاده گفت: در پی اجرای طرح گشت زنی هدفمند ماموران کلانتری ۱۱ بندرانزلی به فردی مشکوک شده و پس از استعلامهای به عمل آمده مشخص شد نامبرده از سوی مراجع قضایی دارای حکم جلب سراسری به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال است .
وی افزود: متهم با ترفند پیش فروش واحدهای مسکونی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده و مدتها بود تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشت که در نهایت با هوشیاری ماموران شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی ضمن تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان اقتصادی عنوان کرد: متهم ۵۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست: در معاملات ملکی و مالی خود از طریق بنگاهها و افراد دارای مجوز رسمی اقدام نموده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعا از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان