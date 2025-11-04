باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادگاه رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز با رویه‌ای جدید از سر گرفته شد. بر اساس گزارش منابع عبری زبان، این جلسه با حضور قضات آغاز شد و سپس نتانیاهو وارد سالن دادگاه شد.

اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو شامل خیانت در امانت، رشوه و کلاهبرداری است. در این جلسه، رسانه‌ها اجازه تصویربرداری از لحظه ورود نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دادگاه را نداشتند.

این پرونده که از مدت‌ها قبل در جریان است، در شرایطی ادامه می‌یابد که نتانیاهو همچنان در مقام نخست‌وزیری این رژیم باقی مانده است. برگزاری این دادگاه در بحبوحه ادامه جنگ در غزه و تشدید تنش‌های داخلی در جامعه صهیونیستی صورت می‌گیرد.

