دادگاه رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز با رویه‌ای جدید از سر گرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادگاه رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز با رویه‌ای جدید از سر گرفته شد. بر اساس گزارش منابع عبری زبان، این جلسه با حضور قضات آغاز شد و سپس نتانیاهو وارد سالن دادگاه شد.

اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو شامل خیانت در امانت، رشوه و کلاهبرداری است. در این جلسه، رسانه‌ها اجازه تصویربرداری از لحظه ورود نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دادگاه را نداشتند.

این پرونده که از مدت‌ها قبل در جریان است، در شرایطی ادامه می‌یابد که نتانیاهو همچنان در مقام نخست‌وزیری این رژیم باقی مانده است. برگزاری این دادگاه در بحبوحه ادامه جنگ در غزه و تشدید تنش‌های داخلی در جامعه صهیونیستی صورت می‌گیرد.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: دادگاه نتانیاهو ، کلاهبرداری
دادگاه نتانیاهو در پرونده فساد به تعویق افتاد
محاکمه نتانیاهو به سال آینده موکول شد
۷۰ هزار سند محرمانه رژیم صهیونیستی در اختیار ایران قرار گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
نتیابوی نازی و لهستانی برای اینکه به جزای اعمالش نرسد
هی جنگ راه میاندازد
چطور شهرک نشینان نمیفهمند که او را افقی کنند
بنفع کره زمین است
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحانی و ظریف هم باید محاکمه شوند
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
برای بار چندم تو جلسه دادگاه ی یادداشت بهش میدن، بی بی هم برای بار چندم از دادگاه در میره
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۰۰:۵۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
پلید ترین و جنایتکار ترین انسان روی زمین است.
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
یک مدت دیگه دادگاه صبر کنه تا خودش از دنیا بره،
۱
۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
محتویات تمامیه دستشو ییهای دنیا و ایران تو دهن نتانیاهو


نوش جان
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
من چند زمین دارم گاری نشده نتانیاهورا برای یک هفته به من قرض بدهید

ببندمش به گاری بعد پسش میدم
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
انشالله که بیوفته زندان
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
با یک موشک هایپر سونیک به درک بفرستینش
۲
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تو گفتی همین الان ایران میزنه
United States of America
ناشناس
۲۰:۴۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تصاویر باورنکردنی از ویلاسازی فرد مشهور در دل کوه‌های شمال تهران
دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات ورود کرده است.
طبق محتویات پرونده، در دهه‌های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر می‌کند.این اراضی طی صلح نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار می‌شود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.
فساد و دزدي اقازاده ها و اقوام اشنا هاي بهم پيوسته و مافيايي شان از نتانياهو هم جلو زده.
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
این دادگاه کشی دعوای زرگریه برای عوامفریبی چاقو که دسته خودشو نمیبره
۲
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
پرونده نتانیاهو را به ایران انتقال بدهند قول میدهیم عدالت رفتار شود
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۷:۴۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
جنگ زرگری گرگ ها
۱
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
نتانیاهو بره یکی دیگه میاد. دلخوش به این مقدارها نباشید
۱
۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
در سرزمین های اشغالی چقدر ماشالله شفاف سازی برای رشوه .فاسد اخلاقی و اقتصادی وووو وجود داره که
از سال 2020 هنوز نتوانستند زامبی و کودک کش و تروریست بی بی نتیاهو را نتوانستند به اشد مجازات برسانند
چونکه پارتی بازی و زد و بند خیلی زیاده آنجاست
۱
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
باز خوبه نخست وزیر کشور شون لااقل دادگاهی میکنند مال ما که هرمسول مهمی خطا کنه هی سعی میشه ماست مالی بشه حتی اگر چند میلیون نفر خواهان اون باشند
۱۲
