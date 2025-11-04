وزیر دارایی رژیم اسرائیل اعلام کرد که تاکنون جنگ علیه غزه حدود ۲۵۰ میلیارد شِکِل معادل ۶۶ میلیارد دلار‌ برای آنها هزینه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل فاش کرد که هزینه جنگ علیه غزه تاکنون حدود ۲۵۰ میلیارد شِکِل (۶۶ میلیارد دلار) بوده است که از این میان ۲۱ میلیارد شِکِل (۵.۵ میلیارد دلار) به غرامت‌ها اختصاص یافته است.

در جریان کنفرانسی برای ارائه خطوط کلی بودجه سال ۲۰۲۶، که عمدتا حول بخش نظامی متمرکز است، اسموتریچ ادعا کرد: «با وجود اینکه این جنگ برای ما یک‌چهارم تریلیون شِکِل هزینه داشته، از نخست‌وزیر (بنیامین نتانیاهو) خواسته‌ام که جنگ را تا زمانی که لازم است ادامه دهد، چرا که من مسئول اقتصاد هستم.»

او توضیح داد که بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد شِکِل (۲۱ تا ۲۴ میلیارد دلار) خواهد بود و آن را «بودجه‌ای اساسی» توصیف کرد. همچنین پیش‌بینی کرد که کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد برسد.

اسموتریچ اضافه کرد که با بانک رژیم تروریستی اسرائیل درباره سود‌های هنگفت بانک‌ها گفت‌و‌گو دارد و تأکید کرد: «بانک‌ها دوباره به سود‌های رکوردشکن بازگشته‌اند و باید نرخ بهره را برای مشتریان کاهش دهند.»

در خصوص زمان‌بندی تصویب بودجه، او گفت که وزارت دارایی قصد دارد بودجه را ظرف یک ماه به کابینه رژیم تروریستی اسرائیل ارائه کند تا تصویب شود، سپس در ژانویه ۲۰۲۶ برای اولین خوانش در کنست مطرح شده و دو خوانش بعدی در مارس همان سال انجام خواهد شد.

منبع: آر تی