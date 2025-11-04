معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در قانون بودجه ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور تامین شده که از این میزان ۴۹ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی و ۵۰۰ هزار تن آن سهم سازمان راهداری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- اروجعلی علیزاده معاون راهداری سازمان راهداری در هفدهمین نمایشگاه و همایش قیر آسفالت و ماشین آلات در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در قانون بودجه ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور تامین شده است افزود:  از این میزان ۴۹ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی و ۵۰۰ هزار تن آن سهم سازمان راهداری است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه  این میزان سهم برای سازمان راهداری به هیچ عنوان کافی نیست، زیرا نیاز ما دست کم سه میلیون تن قیر در سال است گفت: با توجه به محدودیت منابع در کشور باید رویکرد را عوض و راهکارهای جدید پیدا کنیم، عمر روسازی جاده‌های ما در مقایسه با یک دهه گذشته پایین آمده و باید به سمت قیرهای پلیمری و اصلاح تولید محصولات فعلی گام برداریم.باید رویکردمان را در مباحث آموزشی در راستای تضمین کیفیت تغییر دهیم.

وی اظهار داشت: اگر عمر روسازی جاده‌ها را به بیش از سه سال افزایش دهیم بخشی از مشکلات کاهش خواهد یافت، با این حال در مواردی همچون ماشین آلات عمرانی، کارخانه‌های آسفالت، سنگ شکن، وسایل حمل و نقل آسفالت، وسایل پخش و غیره با مشکلاتی مواجه هستیم.

معاون سازمان راهداری با بیان اینکه باید در راستای نوسازی ماشین آلات حرکت کنیم، گفت: سازمان راهداری بیش از ۱۰ هزار دستگاه انواع ماشین آلات نگهداری راه‌ها را در اختیار دارد و طی سال گذشته و امسال تاکنون یک‌هزار و ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات جدید خریداری شده یا در فرایند خرید است.

تحول نظام فنی و اجرایی کشور با ابلاغ سند جدید از ششم خرداد

ادامه این مراسم،  علیرضا توتونچی معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه از تحول نظام فنی و اجرایی کشور با ابلاغ سند جدید از ششم خرداد خبر داد و گفت: این سند به دو موضوع آموزش و ترویج دانش و تضمین کیفیت تاکید دارد

 توتون‌چی افزود: در سال‌های گذشته، به ابزار بیش از نیروی انسانی توجه شده است؛ در حالی که نیروی انسانی ماهر، رکن اصلی بهره‌وری و کیفیت در پروژه‌های عمرانی است.

وی با اشاره به ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور از ششم خرداد ۱۴۰۴، این تحول را آغاز یک میدان بازی جدید دانست و افزود: در راستای سیاست برون‌سپاری حداکثری، سازمان برنامه و بودجه در حال واگذاری مسئولیت‌های حاکمیتی به دستگاه‌های مرکزی است؛ با این رویکرد که سازمان نقش هدایت‌گر و راهبر را ایفا کند.

توتون‌چی با مرور تجربه ۵۰ ساله سازمان برنامه در اجرای قانون، تأکید کرد: آموزش و ترویج دانش فنی، مسئولیتی بسیار بزرگ است که در گذشته مغفول مانده و یکی از نقاط ضعف اصلی بوده است. بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از فقدان مهارت در میان مجریان و کارگران است.

وی با بیان اینکه برای هر موضوع تخصصی باید کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود، خاطرنشان کرد: در حوزه راه‌سازی نیز، کمیته‌ای ذیل سرفصل نشریه ۷۷۳ ایجاد شده است که می‌تواند به ارتقای کیفیت کمک کند.

معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت تحول در نگاه مدیریتی گفت: در حوزه تضمین و کنترل کیفیت، رویکرد مثبتی شکل گرفته و باید به سمت تضمین کیفیت حرکت کنیم و نه فقط کنترل آن.

وی با طرح دو دیدگاه اجرایی در نظام اجتماعی کشور توضیح داد: یک دیدگاه، مبتنی بر بدبینی و فرض بر نادرستی عملکرد افراد است که منجر به تدوین مقررات پرهزینه و انرژی‌بر می‌شود. اما دیدگاه دیگر، بر پایه حُسن‌ظن و ارتقای افراد در مسیر تحقق اهداف است که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در این چارچوب، اصل تضمین کیفیت جایگزین کنترل کیفیت خواهد شد

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
خبرهای مرتبط
اختصاص قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس به دستگاه‌های اجرایی
افزایش ۳۶ برابری قیمت قیر طی ۹ سال گذشته
کاهش مصرف انرژی در پروژه‌های ساخت وساز کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی/ درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز مسدود می‌شود+ فیلم
ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ هزارتن گوشت قرمز
بازار سرمایه در جایی بین امید و احتیاط
خط مبنای مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
زمین‌خواری در کشور، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی
ایمنی فرآورده‌های لبنی و گوشتی موجود در بازار کاملاً تایید شد
صنعت بیمه تاکنون ۳۱۸۹ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان بندر شهید رجایی پرداخت کرده است
الزام دستگاه‌ها جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین+ فیلم
مدیریت صحیح زمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تدابیر استراتژیک است
آخرین اخبار
سهم مصرف گاز جابه‌جا شد؛ بخش خانگی و تجاری از نیروگاه‌ها پیشی گرفت
تامین ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور
انسداد بیش از ۹۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در تهران برای صیانت از منابع آبی
روش‌های نوین مالی برای تولیدکنندگان تهیه شد
بومی‌سازی و تولید بیش از ۸۴۰۶ قطعه تخصصی نیروگاهی طی ۷ ماه نخست امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴
اُفت ۴۱ هزار و ۲۹ واحدی شاخص کل بورس
تأمین ۸ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران
الزام دستگاه‌ها جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین+ فیلم
افزایش ۳۶ برابری قیمت قیر طی ۹ سال گذشته
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به کنترل تخلفات و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند
اختصاص قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس به دستگاه‌های اجرایی
زمین‌خواری در کشور، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی
مدیریت صحیح زمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تدابیر استراتژیک است
ایمنی فرآورده‌های لبنی و گوشتی موجود در بازار کاملاً تایید شد
بازار سرمایه در جایی بین امید و احتیاط
صنعت بیمه تاکنون ۳۱۸۹ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان بندر شهید رجایی پرداخت کرده است
خط مبنای مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ هزارتن گوشت قرمز
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی/ درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز مسدود می‌شود+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره ایران خودرو اعلام شد
افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید شد/ افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت