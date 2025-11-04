شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از حضور انقلابی، پرشور و حماسی مردم بصیر قم بویژه دانش آموزان عزیز و فهیم قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در بیانیه‌ای از حضور انقلابی، پرشور و حماسی مردم بصیر قم بویژه دانش آموزان عزیز و فهیم قدردانی کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور گسترده و خیره کننده دانشجویان و دانش آموزان و جوانان بسیجی در مراسم ۱۳ آبان امسال با شعار متحد و استوار مقابل استکبار و راهپیمایی پرشور آنان، نمایانگر درک و شناخت عمیق این نسل از شرایط جهان امروز، هشیاری و نقش آفرینی موثر در صحنه‌های حماسه و مقاومت و نشان دهنده اوج آمادگی برای حضور و مبارزه در صف اول جهاد در عرصه‌های مختلف است.

در این بیانیه تصریح شده است: پیام روشن راهپیمایی مردمی ۱۳ آبان امسال بخوبی گویا این حقیقت است که استکبارستیزی ریشه در بنیان‌های فکری اندیشه سیاسی اسلام دارد و جزء جوهره اصلی انقلاب اسلامی است و نه تنها با گذشت روزگار و تغییر نسل‌ها کاهش نیافته بلکه نسل امروز همانند نسل‌های اول و دوم انقلاب حتی پرشورتر و با عقلانیت انقلابی برگرفته از آموزه‌های امامین انقلاب، امریکا را شیطان بزرگ دانسته و ریشه همه جنایات بین‌المللی بویژه جنایات امروز رژیم کودک‌کش صهیونیستی را در خوی استکباری امریکا می‌داند و با عزمی راسخ و استوار مبارزه با امریکا و نابودی رژیم صهیونیستی را جزء ذات انقلاب خود می‌داند.

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، راهپیمایی 13 آبان
