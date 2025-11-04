معاون اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: طی هفت ماه امسال یک میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۸۳ واحد خون در سراسر کشور اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون اظهار کرد: شاخص اهدای خون بانوان گرچه اندکی افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان کمی کمتر از ۵ درصد اهدای خون کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بررسی آمار نشان می‌دهد که استان لرستان و خراسان شمالی با ۹ درصد، استان قزوین با ۸ درصد و کرمانشاه و ایلام با کمی بیش از ۷ درصد از بالاترین شاخص اهدای خون بانوان برخوردار هستند.

میرزایی افزود: طی مدت یاد شده، استان تهران با ثبت ۲۲۱ هزار و ۴۰۶ اهدای خون بیش از ۱۵ درصد خون اهدایی کشور را به ثبت رسانده است و پس از آن استان‌های فارس با نزدیک به ۸ درصد و استان خراسان رضوی با بیش از ۷ درصد رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون سازمان انتقال خون، شاخص اهدای مستمر طی هفت ماه گذشته را نزدیک به ۵۵ درصد دانست و افزود: استان‌های سمنان با شاخص اهدای مستمر بیش از ۶۸، گلستان با نزدیک به ۶۶ و قم با بیش از ۶۵ درصد، بیشترین خون اهدایی را از اهدا کنندگان یاد شده به دست آورده‌اند.

میرزایی با اشاره به ترکیب گروه‌های خونی در کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد از اهدا کنندگان دارای گروه خونی O+ هستند و این گروه خونی بیشترین فراوانی را بین اهدا کنندگان داراست.

وی افزود: دارندگان این گروه خونی غیر از گروه‌های منفی به همه گروه‌های خونی می‌تواند خون اهدا کند، اما گروه خونی AB منفی با فراوانی کمتر از یک درصد کمترین میزان خون دریافتی از اهدا کنندگان را به خود اختصاص داده است. این گروه خونی از تمام گروه‌های خونی منفی می‌تواند خون دریافت کند.

معاون سازمان انتقال خون ضمن تقدیر و تشکر از همه اهداکنندگانی که این کار انسان دوستانه و نجات بخش را در برنامه زندگی خود قرار داده‌اند، از هموطنان دعوت کرد تا با اهدای خون ضامن سلامت جامعه باشند و از توسعه روز افزون علم پزشکی حمایت کنند، زیرا بسیاری از درمان‌ها نیازمند خون و فراورده‌های آن است و ارتقای علم پزشکی، افزایش متخصصان، فضا‌ها و امکانات پزشکی افزایش روز افزون اهدای خون را برای حمایت از درمان طلب می‌کند.

منبع: سازمان انتقال خون