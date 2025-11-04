فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمریکا را غیرقابل اعتمادترین کشور دنیا عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محسن رضایی» با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، این روز را نقطه اوج بصیرت و آگاهی ملت ایران و اوج تجربه‌اندوزی از گذشته‌ها دانست و افزود: آمریکا و اسرائیل بدانند که ملت ایران با تمام وجود پای کشور خود ایستاده‌اند و اگر خیال شومی در سر داشته باشند آسیب‌های بزرگی به آنها وارد خواهد شد.

وی با اشاره به نهضت‌های ملت ایران در صدسال گذشته که توسط دولت‌های انگلیس و آمریکا به شکست انجامید، اقدام ملت ایران در خشکاندن ریشه فتنه‌ها بواسطه تسخیر لانه جاسوسی را از مهمترین عوامل تداوم انقلاب اسلامی دانست.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه «ملت ایران به آمریکا بی اعتماد است»، اظهار کرد: امروز بسیاری از کشور‌ها به واسطه سلطه‌جویی و استبداد بین‌المللی و دفاع بی‌حد و مرز آمریکا از رژیم صهیونیستی به ایالت متحده بی اعتماد هستند و اکنون آمریکا غیرقابل اعتمادترین کشور دنیا است.

برچسب ها: دولت انگلیس ، محسن رضایی ، 13 آبان ، دولت آمریکا
خبرهای مرتبط
روایت ماندگار بیداری و بالندگی
۱۳ آبان در خوی + تصاویر
راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۴۰۴ / استان‌ها (۲)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه است
«آلزایمر تاریخی» در سیاست خارجی/ چرا غرب از قدرتمند شدن ایران هراس دارد؟
قالیباف: ۱۳ آبان روز مبارزه با سلطه‌گری و استکبار است
سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی دولت برای توسعه اشتغال در مناطق محروم
حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از برنامه‌های وزارت اقتصاد است
اقناع مشروط نماینده سوال‌کننده از وزیر علوم
آمریکا مظهر استکبار و حامی جنایت صهیونیست‌هاست
حضور وزیر علوم در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان
آخرین اخبار
سفیر ایران: روابط تهران-باکو به خوبی در حال توسعه است
محسن رضایی: آمریکا امروز غیرقابل اعتمادترین کشور دنیاست
خانواده در عصر رسانه‌های هوشمند؛ از بازنمایی تا بازسازی
قالیباف به پاکستان می‌رود
عراقچی: وظیفه وزارت امور خارجه گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی است
قالیباف: ۱۳ آبان روز مبارزه با سلطه‌گری و استکبار است
اعلام وصول یک سوال از وزیر اقتصاد در مجلس
حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از برنامه‌های وزارت اقتصاد است
سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی دولت برای توسعه اشتغال در مناطق محروم
اقناع مشروط نماینده سوال‌کننده از وزیر علوم
آمریکا مظهر استکبار و حامی جنایت صهیونیست‌هاست
گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم باعث شده تا استادان تند تند مقاله بدهند
تسخیر لانه جاسوسی تجلی ده‌ها ظلم و تحقیر ملت بزرگ ایران بود
«آلزایمر تاریخی» در سیاست خارجی/ چرا غرب از قدرتمند شدن ایران هراس دارد؟
حضور وزیر علوم در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان
تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه است
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم