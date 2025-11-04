فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمریکا را غیرقابل اعتمادترین کشور دنیا عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محسن رضایی» با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، این روز را نقطه اوج بصیرت و آگاهی ملت ایران و اوج تجربهاندوزی از گذشتهها دانست و افزود: آمریکا و اسرائیل بدانند که ملت ایران با تمام وجود پای کشور خود ایستادهاند و اگر خیال شومی در سر داشته باشند آسیبهای بزرگی به آنها وارد خواهد شد.
وی با اشاره به نهضتهای ملت ایران در صدسال گذشته که توسط دولتهای انگلیس و آمریکا به شکست انجامید، اقدام ملت ایران در خشکاندن ریشه فتنهها بواسطه تسخیر لانه جاسوسی را از مهمترین عوامل تداوم انقلاب اسلامی دانست.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه «ملت ایران به آمریکا بی اعتماد است»، اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورها به واسطه سلطهجویی و استبداد بینالمللی و دفاع بیحد و مرز آمریکا از رژیم صهیونیستی به ایالت متحده بی اعتماد هستند و اکنون آمریکا غیرقابل اعتمادترین کشور دنیا است.