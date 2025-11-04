باشگاه خبرنگاران جوان - خانم دورینا اندرو -جیتارو؛ نماینده یونیسف در جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور در ستاد مبارزه با موادمخدر با حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر دیدار کرد.
حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این دیدار ضمن تبریک به خانم اندرو -جیتارو به عنوان نماینده جدید یونیسف در جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ما اهمیت خاصی برای یونیسف به دلیل اقدامات اثربخش آن قائل هستیم.
تدوین اصول راهنما برای درمان اعتیاد در هشت محور
وی اقدامات صورت گرفته توسط یونیسف در مدت اخیر مخصوصاً در چند استان هدف در حوزه فرزندپروری، آموزش برای مشاوران و دانشگاهیان و کارشناسان مرکز سلامت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما اکنون در حال تدوین یک اصول راهنما برای درمان اعتیاد شامل هشت محور هستیم که به زودی تدوین میشود و اقدام مثبتی است.
ذوالفقاری با اشاره به اهمیت کار یونیسف و توجه به حوزه کودکان و نوجوانان، بر تمرکز ویژه ستاد مبارزه با موادمخدر به حوزه پیشگیری از اعتیاد و قشر مذکور، تأکید کرد.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن یادآوری دیدار با نماینده سابق یونیسف در جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر گسترش فعالیتهای مشترک با این سازمان، گفت: ما آمادگی داریم تا در حوزه مشارکتهای مردمنهاد، سمنها و دستگاههای عضو، اقدامات بیشتری با یونیسف انجام دهیم همچنین این آمادگی وجود دارد تا هماهنگیها به منظور افزایش فعالیت و اقدامات آموزشی یونیسف در استانهای مدنظر صورت گیرد.
وی، راهاندازی مرکز منطقهای درمان اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران با همکاری UNODC (دفتر کشوری مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) را ظرفیت مناسبی برای هماهنگی مشترک با یونیسف دانست و خاطرنشان کرد: تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و یونیسف در حوزههای پیشگیری و درمان میتواند به اشتراک گذاشته شود و این تجارب در سازمانهای معتبر بینالمللی نیز انعکاس پیدا کند.
اهمیت ویژهای برای حوزه آموزش و پیشگیری قائل هستیم
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: ما اهمیت ویژهای برای حوزه آموزش و پیشگیری قائل هستیم و این موضوع برای یکایک افراد جامعه لازم است.
ذوالفقاری پیشنهاد داد در رابطه با حوزه پیشگیری یک کمیته مشترک بین ستاد مبارزه با موادمخدر و یونیسف تشکیل شده و اقدامات در این رابطه به صورت دقیق و با هماهنگی مشترک پیش برود.
وی با بیان اینکه با دستور کار قرار دادن برنامههای مشترک میتوانیم حتی، تربیت مربیان در حوزه پیشگیری از اعتیاد را در دستور کار قرار دهیم، تصریح کرد: سیاست کلی این است که برنامه پیشگیری از اعتیاد چه توسط یونیسف و چه توسط الگوهای و مدلهای طراحی شده مشترک افزایش پیدا کند، ما زمان زیادی نداریم، اکنون مخدرهای عجیب و غریب به سرعت در دنیا در حال گسترش است و اگر آگاهسازی و آموزش را دیر انجام دهیم، ممکن است بعداً با آسیبهای بیشتری روبهرو شویم.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه برنامههای مشترک با یونیسف، باید دقیق و منظم گسترش یافته و از آن بازخورد بگیریم، گفت: به طور مثال میتوانیم یک یا دو سال پس از آموزشها، گروههای مدنظر را ارزیابی کرده و بسنجیم که آیا گروههای آموزشدیده نسبت به گروههای فاقد آموزش، دچار آسیب شدهاند یا خیر یعنی با شواهد علمی میزان ارزیابی برنامهها را بسنجیم، اما به هر حال اکنون ارزیابی ما از برنامههای صورت گرفته مثبت است.
منبع: ستاد مبارزه با موادمخدر