جنگ طلبی برنده جایزه نوبل صلح + فیلم

رئیس جمهور آمریکا احتمال حمله نظامی به ونزوئلا را بعید دانست، اما رد نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: می‌خواهم درباره حمله نظامی اظهار نظر قطعی کنم، اما دوره نیکولاس مادورو به سرآمده است.

آمریکا تاکنون چندبار تلاش کرده با کمک به مخالفان دولت ونزوئلا آن را سرنگون کند.

 

