باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی سوم تا نهم آبان نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با حدود یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارد. نیروگاه‌ها با حدود یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با حدود یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب در رده‌های بعدی هستند. در مجموع مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی حدود ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب بوده است.

شنبه، سوم آبان: نیروگاه‌ها ۲۴۵.۷۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۴.۱۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۵۳.۲۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۷۳ میلیون و ۱۶۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، چهارم آبان: مصرف نیروگاه‌ها به ۲۵۳.۳۶ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۲.۲۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۶۵.۵۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۹۱ میلیون و ۱۴۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

دوشنبه، پنجم آبان: مصرف نیروگاه‌ها ۲۵۱.۰۸ میلیون مترمکعب ثبت شد. صنایع عمده ۱۷۰.۸۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۵۴.۰۲ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف این روز به ۶۷۵ میلیون و ۹۹۰ هزار مترمکعب رسید.

سه‌شنبه، ششم آبان: نیروگاه‌ها ۲۵۱.۷۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۸.۶۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۷۱.۲۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در مجموع ۶۹۱ میلیون و ۶۳۰ هزار مترمکعب گاز در این سه بخش در این روز مصرف شد.

چهارشنبه، هفتم آبان: نیروگاه‌ها ۲۴۸.۸۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۴.۱۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۶۲.۰۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز ۶۸۵ میلیون و ۶۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

پنج‌شنبه، هشتم آبان: نیروگاه‌ها ۲۴۲.۲۷ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۳.۸۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۶۴.۵۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. درمجموع ۶۸۰ میلیون و ۶۴۰ هزار مترمکعب گاز در این روز به این سه بخش تحویل شد.

جمعه، نهم آبان: نیروگاه‌ها ۲۲۳.۶۶ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۶.۰۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۷۳.۱۷ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. درمجموع ۶۷۲ میلیون و ۸۸۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.

۱۴۰۴ نشان می‌دهد به‌طور میانگین نیروگاه‌ها روزانه بیش از ۲۴۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده حدود ۱۷۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء بیش از ۲۶۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند. درمجموع الگوی مصرف بیانگر کاهش تدریجی در بخش نیروگاهی و افزایش محسوس در بخش خانگی و تجاری است؛ روندی که از آغاز سردی هوا در کشور حکایت دارد.

منبع: وزارت نفت