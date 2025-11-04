همزمان با سراسر کشور مردم بخش عسگران از توابع شهرستان تیران و کرون یکصدا در مراسم یوم الله ۱۳ آبان فریاد استکبار ستیزی سر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز مردم کشورمان با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر نشان دادند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در برابر دشمنان ایستاده‌اند. این مراسم که با حضور گستره مردم همیشه در صحنه کشورمان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبیدند.
 مراسم ۱۳ آبان توسط دانش آموزان مدارس سطح شهر بخش عسگران شهرستان تیران و کرون استان اصفهان به صورت با شکوهی برگزار شد.

منبع: محمد علی قنبری - اصفهان

فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی

فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس

فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم 13 آبان ، مراسم راهپیمایی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری راهپیمایی باشکوه ضد استکباری روز ۱۳ آبان در نیشابور بزرگ + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
نمایی از گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و احترام به شهید محمد سهرابی در نهاوند + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در انابد + فیلم
اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" + عکس
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
نمایی از گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و احترام به شهید محمد سهرابی در نهاوند + عکس و فیلم
برگزاری راهپیمایی باشکوه ضد استکباری روز ۱۳ آبان در نیشابور بزرگ + فیلم و عکس
آخرین اخبار
برگزاری راهپیمایی باشکوه ضد استکباری روز ۱۳ آبان در نیشابور بزرگ + فیلم و عکس
نمایی از گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و احترام به شهید محمد سهرابی در نهاوند + عکس و فیلم
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان
اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" + عکس
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در انابد + فیلم
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در ماهدشت + فیلم
رنجش دوستداران کتاب از تعویق در جذب نیرو در کتابخانه های عمومی
نمایی چشم نواز از غروب بندر گناوه در یک روز پاییزی + فیلم
مقبره ملانصیرا و شیخ کبیر بابل در آستانه تخریب + فیلم