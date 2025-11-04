همزمان با سراسر کشور مردم بخش عسگران از توابع شهرستان تیران و کرون یکصدا در مراسم یوم الله ۱۳ آبان فریاد استکبار ستیزی سر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز مردم کشورمان با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر نشان دادند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در برابر دشمنان ایستاده‌اند. این مراسم که با حضور گستره مردم همیشه در صحنه کشورمان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبیدند.

مراسم ۱۳ آبان توسط دانش آموزان مدارس سطح شهر بخش عسگران شهرستان تیران و کرون استان اصفهان به صورت با شکوهی برگزار شد.

منبع: محمد علی قنبری - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.