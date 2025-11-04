باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سرهنگ سعید رحیمی رئیس پلیس راه استان خوزستان ضمن اعلام این خبر گفت: تصادفات رانندگی با ماهیت سرعت غیر مجاز همواره شدیدترین حوادث از حیث خسارات، جراحات و تعداد متوفیان بوده و سهل انگاری رانندگان در این خصوص، ضمن به خطر انداختن جان خود و سرنشینان خودرویشان می‌تواند امنیت سایر کاربران ترافیکی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

او افزود: اقدامات و تکنیک‌های متعددی به منظور کنترل سرعت در محورهای برون شهری استان صورت گرفته که نصب دوربین‌های کنترل سرعت، نصب کاهنده و استوپر های سرعت استاندارد، اکستروژن یا شیارهای لرزاننده در مقاطع مستعد اتخاذ سرعت توسط رانندگان و ... از آن جمله می‌باشد.

رئیس پلیس راه استان خوزستان همچنین استفاده از ظرفیت بازرسین نامحسوس که از افراد مورد وثوق پلیس می‌باشند، برای کنترل تخلفات سرعتی، را از دیگر روش‌های کنترل این تخلفات عنوان کرد.

سرهنگ رحیمی گفت: با تقویت سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در راه‌های برون شهری استان در ۶ ماهه نخست سال جاری، کشف و اعمال قانون تخلف سرعت غیر مجاز ۲۷۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

او تصریح کرد: پلیس راه خوزستان در این مدت برای بیش از هزار دستگاه خودرو به علت داشتن سرعت‌های بحرانی شکایت سیستمی ثبت و این خودروها در هر صورت می‌بایست خودرو خود را جهت سیر مراحل قانونی در پارکینگ متوقف نمایند.

رئیس پلیس راه استان خوزستان ثبت شکایت سیستمی برای خودروی رانندگانی که دارای سرعت های بحرانی می‌باشند را مستمر و ادامه دار اعلام کرد و از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات رانندگی همواره با سرعت مجاز و مطمئنه در جاده‌ها تردد نمایند.