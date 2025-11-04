باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در جریان بازدید از انبار‌های اموال تملیکی، وضعیت کالا‌های موجود در انبار‌ها را از نزدیک بررسی کرد و گفت: رسوب و ماندگاری طولانی مدت کالا در انبار‌ها موجب فساد، افت ارزش و از بین رفتن سرمایه ملی می‌شود، بنابراین باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به نحوه تعیین وضعیت کالا‌ها افزود: بر اساس بررسی‌ها، در صورتی که رأی نهایی منجر به برائت صاحب کالا شود، ارزش واقعی آن در حساب سپرده‌ای نگهداری و پس از صدور حکم قطعی به وی بازگردانده می‌شود؛ در غیر این صورت، کالا یا وجه حاصل از فروش آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.

جودکی سه رویکرد اصلی طرح جاری را صیانت از اموال دولت و حقوق عامه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت کالا‌های سریع‌الفساد عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به همکاری نزدیک سازمان تعزیرات، اموال تملیکی و دستگاه قضایی گفت: در شهرستان‌های تهران، کالا‌های خوراکی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و پوشاک با سرعت بیشتری تعیین تکلیف می‌شوند و در صورت امکان از طریق شبکه‌های رسمی توزیع، در اختیار تعاونی‌های کارگری و صنفی قرار می‌گیرند تا هم نیاز مردم برطرف شود و هم از رسوب کالا جلوگیری شود.

جودکی در پایان با تأکید بر اینکه کم‌کاری در رسیدگی به پرونده‌ها حق‌الناس و حق‌الله است، تصریح کرد: نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها به صورت مستمر در انبار‌های اموال تملیکی حضور خواهند داشت تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود و حقوق مردم و بیت‌المال به‌طور کامل حفظ شود.

منبع: مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران