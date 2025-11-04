اعضای بدن جوان ۱۷ ساله فیروزآبادی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده و تصمیمی ایثارگرانه، خداپسندانه و انسان دوستانه به سه بیمار نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس بیمارستان حضرت قائم (عج) شهرستان فیروزآباد گفت: در تاریخ ششم آبان ماه ۱۴۰۴، «ابوالفضل البرزی» جوان ۱۷ ساله ساکن فیروزآباد در پی سانحه تصادف برای انجام اقدامات درمانی لازم به بیمارستان حضرت قائم (عج) شهرستان فیروزآباد منتقل شد.

گرشاسب کاووسی در ادامه افزود: پس از بستری این جوان در بخش مراقبت‌های ویژه icu با وجود تلاش‌های مستمر تیم پزشکی و کادر درمان این مرکز، متاسفانه مرگ مغزی وی از سوی تیم پزشکی تایید شده است.

او تصریح کرد: در پی اعلام مرگ مغزی بیمار از سوی تیم پزشکی، کسب رضایت از خانواده بیمار برای اهدای اعضای بدن وی انجام و بیمار جهت اهدای اعضای بدن به بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز منتقل شد و اعضای اهدایی سبب نجان جان سه بیمار نیازمند پیوند عضو شد.

منبع: علوم پزشکی