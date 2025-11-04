تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود در جام همبستگی کشورهای اسلامی، با نتیجه درخشان ۹ بر ۵ تاجیکستان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود از رقابت‌های جام همبستگی کشورهای اسلامی، با نتیجه ۹ بر ۵ تیم ملی تاجیکستان را شکست داد. این بازی که امروز سه‌شنبه در شهر جده برگزار شد، با درخشش بازیکنان جوان افغانستان همراه بود.

سید مرتضی حسینی، بازیکن جوان تیم ملی افغانستان، در نخستین حضور ملی خود با به ثمر رساندن سه گل (هتریک) عملکرد درخشانی داشت. دیگر گل‌های افغانستان را عباس حیدری (۲ گل)، اکبر کاظمی (۲ گل)، سید مجتبی حسینی و مهدی نوروزی وارد دروازه تاجیکستان کردند.

افغانستان در گروه دوم این رقابت‌ها همراه با تیم‌های قدرتمند ایران، مراکش و تاجیکستان قرار دارد. این گروه به دلیل حضور تیم‌های قوی از سوی کارشناسان «گروه مرگ» لقب گرفته است.

