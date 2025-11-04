باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سرتیپ دوم رضا رستگا در آیین بزرگداشت و تجلیل از محیط‌بانان استان فارس بر لزوم حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان تاکید کرد و گفت: از زمان تشکیل این یگان، ۱۵۴ شهید و جانباخته و در سال جاری نیز سه شهید محیط‌بان برای پاسداری از طبیعت تقدیم کشور شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهارکرد: در سال جاری بیش از هزار و ۳۱ پرونده برای شکارچیان و صیادان غیرمجاز تشکیل و متخلفان راهی زندان شده‌اند.

او با اشاره به آمارهای استان فارس، از افزایش ۳۹ درصدی کشف سلاح غیرمجاز، افزایش ۵۰ درصدی کشف سلاح جنگی و رشد ۲۳ درصدی تشکیل پرونده‌های قضایی در مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، محیط‌بان را نگهبان تعادل مواهب الهی در عرصه طبیعت خواند و گفت: یک محیط‌بان اگر عاشق نباشد، نمی‌تواند فعالیت مستمری در پاسداری از منابع طبیعی داشته باشد.

رستگار با اشاره به ضرورت تدوین «منشور اخلاقی» برای محیط‌بانان، خاطرنشان کرد: ما باید این منشور را تعریف و در راستای اجرای آن تلاش کنیم.

او از دیگر اقدامات مهم در حوزه محیط‌بانی را پیگیری «احراز شهادت محیط‌بانان» بر اساس مصوبه هیات دولت و همچنین درج «روز محیط‌بان» در تقویم رسمی کشور عنوان کرد و افزود: امسال برای نخستین بار مقرر شده است که هشتمین روز از ماه آبان به این عنوان در تقویم ثبت شود.

رستگار در پایان با اشاره به عرصه وسیع تحت مدیریت محیط‌بانان، گفت: هم‌اکنون ۳۰ میلیون هکتار در سطح کشور و ۲ میلیون هکتار از اراضی حفاظت‌شده و طبیعی در استان فارس تحت پایش و رصد این قشر قرار دارد.

هشدار استاندار فارس درباره تهدیدهای پنهان و آشکار

استاندار فارس با اشاره به تأثیر تحولات نوین بر محیط زیست، از آلودگی‌های نامرئی، آسیب‌های جسمی، و تهدیدهای ناشی از تحریم‌ها سخن گفت و بر ضرورت حمایت قانونی از محیط‌بانان و بازنگری در سیاست‌های کلان آب و خاک کشور تأکید کرد.