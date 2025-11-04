رئیس جمهور اوکراین می‌گوید گزارش اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اوکراین «با اطمینان» به سمت عضویت حرکت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که آخرین گزارش بسته گسترش کمیسیون اروپا تأیید می‌کند که کشورش "با اطمینان" به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کند.

زلنسکی در پستی در X گفت: "این بهترین ارزیابی تا به امروز است - اثبات این که حتی با وجود دفاع در برابر تجاوز تمام عیار روسیه، اوکراین همچنان به اصلاحات و دگرگونی مطابق با استاندارد‌های اروپایی ادامه می‌دهد. " وی افزود: "ما انتظار داریم که اقدام قاطع اتحادیه اروپا بر همه موانع مصنوعی برای یک اروپای قوی و متحد غلبه کند. "

کمیسیون در گزارش خود اعلام کرد که اوکراین همچنان "قویا متعهد" به مسیر خود به سمت عضویت در اتحادیه اروپا است و شرایط لازم برای بازگشایی خوشه‌های یک (مبانی)، دو (بازار داخلی) و شش (روابط خارجی) را برآورده کرده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است که دولت اوکراین هدف خود را برای بستن موقت مذاکرات عضویت تا پایان سال ۲۰۲۸ اعلام کرده است.

منبع: رویترز

-
ناشناس
۰۸:۰۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کشوری را خراب کردی خدا از تو و او پوتین نگذرد
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
از زلنسکی

چرا پوتین؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
به قول قدیمیها :بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد. همانطور که ترکیه عضو اتحادیه اروپا شد اوکراین هم میشه. البته اگر تا ۲۰۲۸اوکراینی مونده باشه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
در واشینگتن خلبان هواپیمای خودش از زلنسگی استقبال کرد نشان داده شود استقبال کننده دارد خاک عالم برسرت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
خاک عالم بر سرت با این توهمها اوکراین ویران ومردم آواره وگشتن دادی غلطی هم نتوانستی بکنی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تنها دستاورد تو بازیگر دلقک که توسط انقلاب مخملی امریکا بقدرت رسیدی
تو حتی روی صحن لخت مادرزاد برای خنداندن مردم ظاهر شدی
تا بحال دستاورد تو .از دست دادن یک چهارم کشور و اقتصاد نابود و کشتار و زنان اوکراینی به شغل های دون پایه در امریکای شمالی مشغولند
۱
۳
پاسخ دادن
