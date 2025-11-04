باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که آخرین گزارش بسته گسترش کمیسیون اروپا تأیید می‌کند که کشورش "با اطمینان" به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کند.

زلنسکی در پستی در X گفت: "این بهترین ارزیابی تا به امروز است - اثبات این که حتی با وجود دفاع در برابر تجاوز تمام عیار روسیه، اوکراین همچنان به اصلاحات و دگرگونی مطابق با استاندارد‌های اروپایی ادامه می‌دهد. " وی افزود: "ما انتظار داریم که اقدام قاطع اتحادیه اروپا بر همه موانع مصنوعی برای یک اروپای قوی و متحد غلبه کند. "

کمیسیون در گزارش خود اعلام کرد که اوکراین همچنان "قویا متعهد" به مسیر خود به سمت عضویت در اتحادیه اروپا است و شرایط لازم برای بازگشایی خوشه‌های یک (مبانی)، دو (بازار داخلی) و شش (روابط خارجی) را برآورده کرده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است که دولت اوکراین هدف خود را برای بستن موقت مذاکرات عضویت تا پایان سال ۲۰۲۸ اعلام کرده است.

منبع: رویترز