باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دود غلیظ ناشی از این آتش‌سوزی‌ها، هوای شهر را به‌شدت آلوده کرده و موجب آزار مردم، به‌ویژه سالمندان و بیماران تنفسی شده است. بسیاری از شهروندان ناچارند پنجره‌ها را بسته نگه دارند و از خانه خارج نشوند، چرا که تنفس در چنین شرایطی حتی برای افراد سالم نیز دشوار است.

با وجود ممنوعیت قانونی طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، متأسفانه اجرای این قانون در لرستان جدی گرفته نمی‌شود. این ماده تصریح دارد که سوزاندن بقایای کشاورزی ممنوع و برای آن جریمه نقدی در نظر گرفته شده است، اما نبود نظارت و برخورد از سوی دستگاه‌های مسئول، موجب گسترش این رفتار شده است. این بی‌توجهی، علاوه بر نقض آشکار قانون، نشان‌دهنده ضعف عملکرد نهادهایی، چون محیط زیست و جهاد کشاورزی است.

کشاورزان معمولاً برای آماده‌سازی سریع زمین و کاهش هزینه‌ها، بقایای محصولات را می‌سوزانند؛ اما این روش در عمل موجب از بین رفتن مواد مغذی خاک و تخریب کیفیت زمین می‌شود.

در نتیجه، زمین‌های کشاورزی به مرور فقیرتر شده و وابستگی به کود‌های شیمیایی افزایش می‌یابد. با این حال، نهاد‌های مربوطه به‌جای ارائه آموزش و راهکار‌های جایگزین، سکوت اختیار کرده‌اند و همین بی‌تفاوتی باعث تداوم این مشکل شده است.

مردم از این وضعیت خسته و ناراضی‌اند، زیرا دود مزارع به خانه‌ها نفوذ کرده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند. در حالی که در گذشته هشدار‌های حداقلی داده می‌شد، امسال حتی همان اقدامات نمادین نیز دیده نمی‌شود. چنین وضعیتی نشان از بی‌احترامی به قانون و حقوق شهروندان دارد و نباید ادامه یابد.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان استانی، به‌ویژه اداره محیط زیست، جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی با قاطعیت وارد عمل شوند. برخورد جدی با متخلفان و فرهنگ‌سازی برای استفاده از روش‌های جایگزین مانند تبدیل بقایا به کود آلی یا خوراک دام ضروری است. مردم لرستان حق دارند در هوایی پاک زندگی کنند و ادامه این روند، بی‌توجهی آشکار به سلامت عمومی و آینده کشاورزی استان است.