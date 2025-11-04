رئیس سازمان حج و زیارت و سفیرعربستان سعودی در ایران، در خصوص موضوعات فی مابین پیرامون حج تمتع آتی و تسهیل خدمات رسانی به حجاج و زائران سفر‌های عمره مفرده گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی رضا رشیدیان در این دیدار سطح همکاری‌های دو کشور را ممتاز و خدمت رسانی به حجاج را مثبت ارزیابی کرده و از خدمات و تلاش‌های مسئولان کشور میزبان در حج گذشته (حج تمتع ۱۴۰۴) علی الخصوص در حوزه تسهیل بازگشت زائران ایرانی تشکر کرد.

وی با اشاره به اعطای جایزه لبیتم به کشورمان گفت: بحمدالله سال گذشته خدمات رسانی مناسبی به حجاج ایرانی صورت گرفت و اقدامات اجرایی مطابق برنامه ریزی‌ها پیش رفت که در مقاطع مختلف نیز شاهد همکاری و حمایت‌های مسئولان حج عربستان سعودی بودیم که امیدواریم در اجرای عملیات حج پیش رو هم مانند سال گذشته در ارایه خدمات و برگزاری مراسم‌ها و همکاری‌های دو طرف شاهد تداوم این رویکرد مبارک باشیم.

رشیدیان با بیان اینکه عمق روابط دو کشور بسیار خوب و سازنده است گفت: اراده دو طرف به سمت تعمیق بیشتر تعاملات پیش می‌رود و بالتبع نیاز است که در حوزه حج هم این رویکرد تداوم و گسترش یابد.

وی افزود: سفارت عربستان در تهران به مانند سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض نقش سازنده‌ای در توسعه و تحکیم روابط دو کشور و حوزه حج دارد و امیدواریم پیشنهادات و رایزنی‌های سفیر درزمینه‌های مختلف موجب تسهیل هر چه بیشتر در امور زائران شود.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از پیام تبریک وزیر کشور عربستان سعودی که ریاست شورای عالی حج این کشور را نیز برعهده دارد، تشکر کرده و همچنین از پیام شفاهی وزیر حج و عمره که سفیر محترم بیان فرمودند تقدیر و ابراز امیدواری نمود که در آینده نزدیک میزبان وزیر حج و عمره عربستان در ایران باشیم.

افزایش سهمیه حج تمتع ۱۴۰۵ مطابق جمعیت کشورمان، بهره مندی از ظرفیت فرودگاه طائف برای حجاج ایرانی، مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی سعودی برای بهره مندی از ظرفیت پروازی، بخشی از مطالب مطرح شده در این جلسه بود.

عبدالله بن سعود العنزی نیز در این دیدار ضمن تبریک مجدد انتصاب علی رضا رشیدیان به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: الحمدالله سال گذشته ارتباطات و خدمات رسانی مناسبی از سوی حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت که موجب دریافت جایزه لبیتم شد و امیدواریم استمرار خدمات مثبت اجرایی را در موسم پیش رو شاهد باشیم.

سفیر عربستان سعودی در ایران ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌ها و تعاملات دو کشور موجب خدمت رسانی هرچه بهتر به ضیوف الرحمان شود و سفارت در این خصوص آماده همکاری بیش از پیش می‌باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

برچسب ها: حج و زیارت ، حج عمره
