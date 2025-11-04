رئیس جمهور، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پایداری منابع طرح پزشک خانواده و برنامه‌ریزی اجرایی بر اساس پایداری منابع تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست ارزیابی اقدامات انجام شده و بررسی برنامه‌های پیش‌رو در راستای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظهر امروز - سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر بهداشت، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

با توجه به اینکه موضوع ساماندهی نظام ارائه خدمات سلامت، بر پایه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکی از وعده‌ها و برنامه‌های اصلی رئیس دولت چهاردهم است، علاوه بر جلسات تخصصی و موضوعی، دکتر پزشکیان تا کنون در ۵ جلسه ستاد ملی اجرای برنامه پزشک خانواده، شخصا آخرین گزارش اجرای طرح را از اعضای ستاد و مسئولان وزارتخانه دریافت و برنامه اقدامات پیش‌رو را بررسی کرده است.

در جلسه امروز نیز ضمن اخذ نکات و نظرات کارشناسی و تکمیلی از اعضا، مقرر شد به منظور تسریع در اجرای طرح، جلسات ستاد ملی اجرای برنامه پزشک خانواده از این پس به شکل منظم و مستمر هر ۲ هفته یکبار برگزار شود.

همچنین در این جلسه مدل اجرای طرح در سطح کشور، اینکه اجرای آزمایشی از کدام شهرستان‌ها آغاز شود و نحوه تامین منابع طرح، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دکتر پزشکیان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پایداری منابع طرح و برنامه‌ریزی اجرایی بر اساس پایداری منابع تاکید کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: لازم است همه منابعی که در حوزه سلامت در کشور هزینه می‌شود، از جمله منابع در اختیار بیمه‌های پایه و تکمیلی، سهم پرداختی مردم، اعتبارات منظور شده در ردیف‌های متنوع در سطوح مختلف حوزه سلامت، مثل بهداشت، درمان، بستری، تجهیزات پزشکی، دارو، پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و غیره، به شکل دقیق احصا و مشخص شود که سرانه ارائه خدمات با کیفیت برای هر فرد ایرانی در طول یکسال چقدر است، تا برنامه‌ریزی اجرایی بر مبنای آن انجام شود.

بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز، وزارت بهداشت پیشنهاد داد تا ۶۴ دانشگاه و دانشکده پزشکی فعال در سطح کشور، هر کدام یک شبکه بهداشت تحت نظر خود را برای آغاز اجرای طرح انتخاب و توجیه کنند و علاوه بر آن در ۵ شهرستان منتخب، اجرای طرح در همه بخش‌های جغرافیایی در سطوح سه‌گانه بهداشت، کلینیک‌های سرپایی و بخش بستری به طور کامل آغاز شود.

بر این اساس پس از جمع‌آوری نتایج و بازخورد‌های اجرای آزمایشی مرحله اول و رفع اشکالات و تامین نیازمندی‌ها، از جمله پیش‌بینی بودجه مناسب و پایدار، اجرای کامل طرح از سال آینده آغاز خواهد شد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
پزشکی در ایران دز حال نابودی کامل است
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
پزشک خانواده یک طرح شکست خورده از انگلستان هست که در انجا هم جواب نداده وپایه گزار ان همین ریس دولت فعلی در اواخر کارش در دوره خاتمی برای اذیت کردن دولت احمدی نزاد است
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حق الازحمه پزشک خانواده را دولت نمیدهه ملت از جیب بدهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حالا ویزیت آزاد میگیرند یک طرف

کارت خوان ها تو مطب وجود خارجی نداره

بیماران در ب در دستگاهها میگردند تا پول نقد بگیرند و ب پزشکان محترم تقدیم کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
لطفا

اول جلو دلال بازی دلاری و سکه ی پزشکان همکارتون

بگیرید

پزشک خونواده نخواستیم

برای یک بیماری ساده ویزیت آزاد میگیرند !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اشتباه کردیم پزشکیان باید وزیر شبکه بهداشت میشد
۰
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان کلا اشتباهی هست
