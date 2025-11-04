شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ایران با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دادند تا به نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبند هستند و با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستاده‌اند. مراسم راهپیمایی امسال نیز با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار» برگزار شد. این مراسم که با حضور گستره دانش‌آموزان و دانشجویان تهرانی و همچنین اقشار مختلف مردمی برگزار شد، شرکت‌کنندگان شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. امروز مردم مومن و ولایتمدار شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی نیز به خیابان‌ها آمدند تا با برگ زرینی به افتخارات این مرز و بوم بیافزایند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

