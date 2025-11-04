شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ایران با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دادند تا به نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبند هستند و  با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستاده‌اند. مراسم راهپیمایی امسال نیز با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار» برگزار شد. این مراسم که با حضور گستره دانش‌آموزان و دانشجویان تهرانی و همچنین اقشار مختلف مردمی برگزار شد، شرکت‌کنندگان شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. امروز مردم مومن و ولایتمدار شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی نیز به خیابان‌ها آمدند تا با برگ زرینی به افتخارات این مرز و بوم بیافزایند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس

دانش آموزان شهرستان هریس در مراسم یوم الله ۱۳ آبان

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس

مراسم راهپیمایی

مراسم راهپیمایی

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس

مراسم یوم الله ۱۳ آبان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم راهپیمایی ، یوم الله 13 آبان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری راهپیمایی باشکوه ضد استکباری روز ۱۳ آبان در نیشابور بزرگ + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
راهپیمایی بامزه کودکان صالح آبادی در روز ۱۳ آبان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان در وزوان + عکس
قطعی آب اهالی خیابان ایران را به دردسر انداخت
عزاداری هیئت فاطمیه در آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل
اقدام زیبا ومعنوی دیگری از نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی از خانواده شهید شورورزی
برپایی ایستگاه صلواتی در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) کاشمر + فیلم
صلابت و ایستادگی آران و بیدگلی‌ها در یوم الله ۱۳ آبان + فیلم
برگزاری یادواره سردار شهید باقر سلیمانی در شهر خشت همزمان با هفته دانش آموزی + عکس
آخرین اخبار
برگزاری یادواره سردار شهید باقر سلیمانی در شهر خشت همزمان با هفته دانش آموزی + عکس
صلابت و ایستادگی آران و بیدگلی‌ها در یوم الله ۱۳ آبان + فیلم
اقدام زیبا ومعنوی دیگری از نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی از خانواده شهید شورورزی
برپایی ایستگاه صلواتی در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) کاشمر + فیلم
عزاداری هیئت فاطمیه در آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل
راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان در وزوان + عکس
قطعی آب اهالی خیابان ایران را به دردسر انداخت
تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
تصاویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در بخش لاله آباد شهرستان بابل
جلوه‌ای ازشکوه وغیرت حضور مردم شهرستان مرزی وتلفیقی صالح‌آباد در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس
خروش انقلابی دانش‌آموزان اصفهانی در یوم‌الله ۱۳ آبان + فیلم
فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
برگزاری راهپیمایی باشکوه ضد استکباری روز ۱۳ آبان در نیشابور بزرگ + فیلم و عکس