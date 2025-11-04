سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: داور برای بازی دو تیم ایران و مراکش کیفیت لازم را نداشت. توپ جلوی چشمان داور به دست بازیکن خورد و او ندید.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از تساوی مقابل مراکش در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: دو تیم تاپ دنیا یعنی ایران و مراکش، بازی قشنگ و باکیفیتی انجام دادند. در آخرین لحظات باید دقت بیشتری می‌کردیم. از بچه‌ها کاملا راضی هستم. دو بازی دیگر داریم و دیدار امروز به فراموشی سپرده شد. در یک سری چیزها زورمان به آن نمی‌رسد و کاری هم نمی‌شود کرد. هیچ چیزی مقدس‌تر از پرچم کشورمان نیست. با قدرت تا آخرین لحظه برای پرچم و مردم تلاش می‌کنیم.

او ادامه داد: داور برای بازی این دو تیم سطح بالای دنیا، کیفیت لازم را نداشت. توپ جلوی چشمان داور به دست بازیکن خورد و او ندید. این بخشی از بازی بود، اما دیگر مهم نیست.

شمسایی در خصوص کیفیت تیم مراکش گفت: مراکش فوق‌العاده است؛ بازیکنانی بزرگ و مربی مطرحی دارد. در سال گذشته ببینید با چه تیم هایی بازی کرده است. بازیکنان مراکش همه لژیونر هستند اما دیدید که روز سختی مقابل ما داشتند. مربی آن‌ها که از رفقای ماست گفت که یک تیم فوق‌العاده قوی دارید. مراکش چند روز پیش به گونه‌ای اسپانیا را برد که ما از بازی‌ آن‌ها لذت بردیم، اما امروز اسیر تلاش بچه‌های ما شدند.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص دیدار بعدی ایران مقابل افغانستان، گفت: مربی افغانستان از دوستان ماست و بازیکنان آن‌ها هم در لیگ ایران بازی می‌کنند. بازی سختی است. این تیم یکی از رقبای ما در جام ملت‌های آسیاست و در ریاض همگروهی هستیم.

تیم ایران در دیدار بعدی خود در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴ به مصاف افغانستان می‌رود. تاجیکستان نیز دیگر تیم همگروهی ایران است.