سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: داور برای بازی دو تیم ایران و مراکش کیفیت لازم را نداشت. توپ جلوی چشمان داور به دست بازیکن خورد و او ندید.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از تساوی مقابل مراکش در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: دو تیم تاپ دنیا یعنی ایران و مراکش، بازی قشنگ و باکیفیتی انجام دادند. در آخرین لحظات باید دقت بیشتری می‌کردیم. از بچه‌ها کاملا راضی هستم. دو بازی دیگر داریم و دیدار امروز به فراموشی سپرده شد. در یک سری چیزها زورمان به آن نمی‌رسد و کاری هم نمی‌شود کرد. هیچ چیزی مقدس‌تر از پرچم کشورمان نیست. با قدرت تا آخرین لحظه برای پرچم و مردم تلاش می‌کنیم.

او ادامه داد: داور برای بازی این دو تیم سطح بالای دنیا، کیفیت لازم را نداشت. توپ جلوی چشمان داور به دست بازیکن خورد و او ندید. این بخشی از بازی بود، اما دیگر مهم نیست.

شمسایی در خصوص کیفیت تیم مراکش گفت: مراکش فوق‌العاده است؛ بازیکنانی بزرگ و مربی مطرحی دارد. در سال گذشته ببینید با چه تیم هایی بازی کرده است. بازیکنان مراکش همه لژیونر هستند اما دیدید که روز سختی مقابل ما داشتند. مربی آن‌ها که از رفقای ماست گفت که یک تیم فوق‌العاده قوی دارید. مراکش چند روز پیش به گونه‌ای اسپانیا را برد که ما از بازی‌ آن‌ها لذت بردیم، اما امروز اسیر تلاش بچه‌های ما شدند.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص دیدار بعدی ایران مقابل افغانستان، گفت: مربی افغانستان از دوستان ماست و بازیکنان آن‌ها هم در لیگ ایران بازی می‌کنند. بازی سختی است. این تیم یکی از رقبای ما در جام ملت‌های آسیاست و در ریاض همگروهی هستیم.

تیم ایران در دیدار بعدی خود در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴ به مصاف افغانستان می‌رود. تاجیکستان نیز دیگر تیم همگروهی ایران است.

Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۸:۳۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
شمسایی توجام جهانی اونطوری بازی کرد تیمش و حذف شد به هیچکس توضیح نداد کمیته فنی و رئیس فدراسیون نتونستن تغییرش بدن بازیهای کشورهای اسلامی که دیگه چیزی نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۰۴:۴۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
همه چیز رو که نیمشه به گردن داوری انداخت.بلاخره بازیکن هم مقصر،مربی مقصر.سر مربی بهتر خودش رو آماده برای میدان های سخت تر.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عروس خانم رقصیدن بلد نیست میگوید دیوار اتاق کج است نمی توانم برقصم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
خجالت هم خوب چیزی است بعد از آن گنده کاری که در. مسابقات قبل زحمت کشیدید با چه رویی دوباره روی نیمکت می نشینی و مقصر داور میشه نه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
۹۰ درصد بازیکنهای خوب مربیهای خوبی نمیشن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
شاید دیده خود را به ندیدن زده
۲
۲
پاسخ دادن
